publié le 25/05/2018 à 11:57

Et si vous rentabilisiez votre voyage en train en devenant... transporteur de colis ? Cette solution originale est proposée par LivingPackets, une jeune entreprise nantaise.



Ce mode de livraison express surfe sur la vague de l'économie collaborative. Il promet d'être plus rapide et moins coûteux que les services de livraison classiques. Tout en restant sécurisé : l'entreprise a mis au point un sac de livraison doté d'une alarme d'ouverture, d'un système de détection des chocs et d'un GPS.

Pour devenir livreur d'un jour, il suffit de s'inscrire sur l'appli, puis de se rendre dans un magasin partenaire situé à proximité des gares pour récupérer le colis à livrer. À votre arrivée, vous déposez le colis dans un autre magasin partenaire. Vous serez rémunéré 10 euros pour le service rendu.

L'entreprise a déjà lancé une première ligne de livraison entre Paris et Londres en janvier 2018. Denis Mourrai, son directeur général, a répondu à nos questions vendredi 25 mai à 10 heures sur le stand de RTL Futur à VivaTech.