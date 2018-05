publié le 24/05/2018 à 16:24

Et si vous ne vous préoccupiez plus des horaires de livraison de vos colis ? Accola, un projet porté par le Groupe La Poste, propose un service d'entraide entre voisins. En cas d'absence, vous pouvez compter sur un habitant de votre immeuble ou de votre rue pour récupérer votre colis à votre place.



La démarche est simple : vous commandez votre colis et choisissez la livraison à domicile. Si vous n'êtes pas là pour le récupérer, le colis est livré chez le voisin Accola référent de votre immeuble. Il ne vous reste plus qu'à sonner chez lui pour le récupérer.

Si vous disposez d'un peu de temps libre et que vous adorez rendre service, vous pouvez devenir un voisin Accola en remplissant un simple formulaire.



L'objectif de cette initiative est double : permettre à chacun de gagner du temps, mais aussi favoriser les échanges et la solidarité entre voisins. Le projet a été co-créé par Stéphanie Palluel, qui présentera Accola le jeudi 24 mai à 11 heures au stand de RTL Futur à VivaTech.