publié le 16/12/2017 à 10:30

Cette année encore, les objets technologiques seront nombreux aux pieds des sapins. À commencer par les smartphones qui se sont imposés comme le cadeau high-tech préféré des Français, comme l'a montré récemment le palmarès réalisé par l'institut d'études de marché GFK.



La fin d'année civile présente plusieurs avantages pour les personnes désireuses de renouveler leur téléphone. Les opérateurs proposent des bons plans et rabais en boutique et sur le Web. Les tarifs de la plupart des meilleurs modèles, sortis plus tôt dans l'année, ont déjà baissé de plusieurs dizaines, voire de quelques centaines d'euros. Et les distributeurs multiplient les offres spéciales pour vider leurs stocks avant la fin de leur exercice comptable.

Reste à faire le tri parmi les nombreuses références qui peuplent le marché. Format compact ou phablette ? Écran OLED ou LCD ? Double capteur photo ? Prise Jack ? Constructeur historique ou marque chinoise ? Des modèles stars aux appareils d'entrée de gamme, il y en a pour tous les goûts et tous les prix. Les critères sont nombreux et rendent le choix compliqué.

Si comme la majorité des Français, vous n'avez pas encore effectué tous vos achats, notre guide vous aidera à trouver le modèle le plus adapté à vos usages et à votre budget.

À la pointe de la technologie

L'iPhone X d'Apple (à partir de 1.159 euros)

L'iPhone X, "smartphone du futur" selon Tim Cook Crédit : Benjamin Hue

L'iPhone anniversaire est le smartphone de l'année. Son écran OLED intégral en met plein les yeux, il offre le confort de lecture de l'iPhone 8 Plus pour la taille de l'iPhone 8, son interface sans bouton d'accueil est la plus fluide du marché et ses performances n'ont presque pas d'équivalent. Mais il faut pouvoir se le permettre. À défaut, l'iPhone 8 bénéficie du même processeur maison pour quelque 300 euros de moins.



Le Galaxy Note 8 de Samsung (à partir de 708 euros)

Vous pourrez combiner deux applications pour qu'elles se lancent en même temps Crédit : RTL

La phablette de Samsung double des performances impressionnantes d'un design léché. Son excellent écran OLED borderless de 6,2 pouces exploite totalement les fonctionnalités de productivité du logiciel Android et du stylet S Pen fourni à l'achat. En plus d'être un mini ordinateur de poche, le Note 8 bénéficie de l'un des meilleurs double capteurs photo du marché. Si la taille vous rebute, les Galaxy S8 et S8+ sont plus compacts et moins onéreux.



Le Huawei Mate 10 Pro (à partir de 799 euros)

Huawei Mate 10 Crédit : Benjamin Hue pour RTL.fr

Plus abordable que l'iPhone X et le Galaxy S8, le dernier-né de Huawei fait la démonstration du savoir-faire de la marque chinoise : un écran OLED lumineux et contrasté, une interface efficace, des performances haut de gamme et une batterie longue durée. Le Mate 10 Pro bénéficie en plus d'un processeur nourri à l'intelligence artificielle venant en appui de l'autonomie et des prises de vue du double capteur photo Leica.



Le Razer Phone (à partir de 749 euros)

Le Razer Phone bénéficie d'un écran inédit capable d'afficher 120 images par seconde Crédit : RTLnet

Malgré son look rectangulaire un peu daté, le Razer Phone bouscule la concurrence sur le créneau du jeu sur mobile avec un appareil intégrant toutes les technologies de pointe, une puissance de feu et une bonne autonomie. Son écran capable d'afficher jusqu'à 120 images par seconde rend les mouvements plus lisses et les animations plus fluides dans les jeux vidéo les plus exigeants. L'immersion est renforcée par ses haut-parleurs stéréo en façade.

Le bon rapport qualité-prix

OnePlus 5T (à partir de 499 euros)



Le OnePlus 5T offre l'un des meilleurs compromis du marché Crédit : RTLnet

Le fabricant chinois très prisé des initiés reste fidèle à sa philosophie avec cette version améliorée du OnePlus 5 qui propose les meilleures technologies du marché (écran 6 pouces OLED allongé, processeur dernier cri, double capteur photo, charge rapide) dans un téléphone à l'interface hyper personnalisable pour un prix raisonnable. S'achète seulement en ligne et ne va pas dans l'eau.



Le Honor 9 (environ 400 euros)

Le Honor 9 est disponible pour environ 400 euros Crédit : RTLnet

En attendant le Honor View 10, qui reprend les principales caractéristiques du Huawei Mate 10 Pro pour 500 euros mais sera seulement disponible le 8 janvier, le Honor 9 est le meilleur compromis du fabricant chinois avec un écran Full HD, un processeur performant et un double capteur photo éprouvé dans un format facile à prendre en main.



Le LG G6 (environ 400 euros)

Le LG G6 présenté au MWC de Barcelone le 26 février

Lancé fin février à plus de 700 euros, le LG G6 termine l'année à un prix raisonnable. Il propose toutes les technologies attendues sur un modèle haut de gamme (écran bord à bord, multitâche efficace, étanchéité, charge rapide) et embarque l'un des meilleurs appareils photo du marché avec notamment un grand angle étonnant.

Pour ne pas faire comme les autres

Meizu Pro 7 (à partir de 459 euro)

Le Meizu pro 7 affiche un deuxième écran OLED à l'arrière Crédit : RTLnet

Plutôt méconnue en France, la marque Meizu propose l'un des smartphones les plus singuliers de l'année avec son Pro 7 dont la face arrière intègre un second écran OLED affichant les notifications sans allumer l'écran principal, mais aussi le nombre de pas effectués dans la journée, l'heure et la météo. Il permet aussi de profiter du lecteur Mp3 lorsque le smartphone est éteint.





Moto Z2 Play (environ 399 euros)

Le Moto Z2 play est complété par plusieurs accessoires modulaires Crédit : Motorola

Il ne révolutionne pas le monde des smartphones mais son concept original en fait l'un des appareils les plus intéressants de l'année. Le Moto Z2 Play est compatible avec les Mods, une panoplie d'accessoires interchangeables à clipser sur une bande magnétique pour améliorer certaines de ses fonctions (jeu, photo, son et vidéo notamment).





HTC U11 (environ 670 euros)



Le HTC U11 est l'un des meilleurs photophones du marché Crédit : RTLnet

Le HTC U11 est le premier smartphone à squeezer, une nouvelle façon d'interagir basée sur des pressions plus ou moins brèves sur les tranches du téléphone. Il est surtout l'un des meilleurs smartphones de l'année grâce à son appareil photo de grande qualité composé d'un double capteur signant des clichés précis et détaillés en plein jour et étonnement lumineux la nuit.



Le Alcatel A5 LED (environ 170 euros)

L'Alcatel A5 LED s'illumine au rythme de la musique Crédit : RTLnet

Lancé à la fin du printemps, le A5 Led n'est pas le meilleur appareil de sa catégorie. Mais il ne passe pas inaperçu avec sa coque arrière composée de 35 diodes électroluminescentes qui s'activent lors de la lecture d'un morceau, pour signaler un appel ou un message entrant ou l'activation d'une alarme.

Efficace et pas cher

Wiko View (179 euros)

Le Wiko View offre un écran panoramique pour moins de 200 euros Crédit : Wiko

Le fabricant sino-marseillais est l'un des rares à proposer un écran large de 5,7 pouces au ratio panoramique 18:9 dans cette gamme de prix. Outre un confort de lecture appréciable, le Wiko View assure des performances correctes pour le reste des usages, sauf pour la photo, qui n'est jamais un point fort à moins de 200 euros, cela dit.



Huawei P8 lite 2017 (199 euros)

Le P8 Lite 2017 est un appareil compétent à tous les niveaux Crédit : Huawei

Parmi les meilleures ventes de Huawei, l'édition 2017 du P8 Lite est un appareil compétent sur tous les plans : design moderne, écran Full HD, interface fluide, processeur performant, photo et vidéo dans la moyenne. Seule l'autonomie fait défaut avec une endurance dépassant difficilement la journée et un système en microUSB n'autorisant pas la charge rapide.



Lenovo Moto G5 (environ 170 euros)

Le Moto G5 de Lenovo est l'un des meilleurs rapport qualité prix de 2017 Crédit : Lenovo

Avec son design efficace, sa batterie amovible, son interface Android Nougat fiable, ses performances honnêtes et son écran confortable, le Moto G5 est l'une des meilleures surprises de l'année. Deux points noirs à noter cependant, son appareil photo moyen et l'absence de port USB-C interdisant la charge rapide.