VIDÉO - Wiko View 2, un clone de l'iPhone X à prix mini

publié le 06/05/2018 à 10:02

Un clone de l’iPhone X pour les budgets modestes. Telle est la promesse du Wiko View 2. Disponible depuis le 3 mai pour 199 euros, le dernier smartphone du fabricant franco-chinois mise beaucoup sur le design. Il se distingue d’abord par son encoche, la nouvelle mode pour les smartphones en 2018. Contrairement à celle de l’iPhone X, celle-ci ne renferme pas une dizaine de capteurs. Elle permet seulement de gagner en surface d’affichage en remplaçant la bande noire qui coupe habituellement la face avant des téléphones.



Le View 2 propose ainsi un grand écran bord à bord de 6 pouces au format 19:9 qui favorise l’immersion dans les images et les vidéos malgré une définition HD+ (1520 x 720 pixels) un peu faible. Malheureusement, toutes les applications ne se sont pas encore adaptées à ce nouveau format d’affichage et il faut parfois se contenter d'un format d'image 18:9.

L’encoche renferme aussi la caméra frontale 16 Mpx et une technologie permettant de prendre des selfies plus lumineux en basse lumière. Le mode portrait permet de jouer sur le flou d’arrière-plan mais le détourage du visage n’est pas toujours très fin. La caméra à selfies propose aussi un système de déverrouillage par reconnaissance faciale. Moins sophistiqué que celui de l’iPhone X il est tout de même plutôt confortable à l’usage et complète bien le capteur d’empreintes digitales.

Un peu lent à l'usage

Côté pile, le dos en verre chromé aux reflets irisés et les bonnes finitions donnent un côté qualitatif à l’appareil. On retrouve aussi le capteur photo principal 13 Mpx capable de filmer en Full HD avec stabilisation numérique. Malheureusement, les clichés ne sont pas assez détaillés et présentent un peu trop de bruit. Mais les performances sont correctes pour ce niveau de prix.



Le Wiko View 2 est livré avec Android 8.0 et une surcouche logicielle légère qui offre une interface plus sobre que les précédents modèles de la marque. Le point noir du téléphone reste son manque de puissance. Il est équipé d’un processeur Snapdragon 435 d’entrée de gamme, associé à 4 Go de mémoire vive, qui suffit à faire tourner les applications de base mais ne garantit pas une fluidité à toute épreuve. On observe beaucoup de ralentissements pour passer d’une application à une autre. La batterie, d'une capacité de 3.000 mAh, rattrape un peu le coup avec une autonomie dans la moyenne. Et bonne nouvelle, la prise jack est de la partie.

Conclusion

À moins de 200 euros, le Wiko View 2 fait bonne impression avec son design séduisant, son interface sobre et efficace et son grand écran immersif. Mais l'absence de port USB-C et son manque de puissance le placent en retrait de certains modèles proposés dans la même gamme de prix.