C'est une première mondiale. Près de dix ans après un accident de vélo, un Américain totalement paralysé à partir des épaules a retrouvé l'usage de son bras et de sa main droite grâce à une nouvelle neuroprothèse. Cette avancée remarquable réalisée à Cleveland, aux États-Unis, dépend d'un dispositif qui contourne la lésion de la colonne vertébrale en utilisant des fils, des électrodes et des logiciels informatiques pour reconnecter le cerveau du patient aux muscles de son membre paralysé.



Grâce à cette opération, le patient utilise directement la pensée pour mouvoir son bras et sa main afin d'effectuer des mouvements fonctionnels. Bill Kochevar, un tétraplégique de 56 ans blessé au niveau de la 4e vertèbre cervicale, dispose de deux boîtiers sur la tête et de 192 micro-électrodes implantées chirurgicalement dans son cerveau. Ces dernières enregistrent les signaux que sa matière grise envoie lorsqu'il imagine bouger un bras et la main.

Un bras mobile pour surmonter la gravité

Avec ce dispositif expérimental, ses muscles reçoivent des instructions par le biais de 36 électrodes implantées dans son bras et son avant-bras : il peut ainsi l'utiliser pour réaliser des gestes du quotidien. L'Américain, qui a reçu ses implants intracérébraux fin 2014, est en outre équipé d'un bras mobile de support, également sous le contrôle de son cerveau, qui l'aide à surmonter la gravité qui l'empêcherait de lever le bras pour que sa main puisse saisir la fourchette et la tasse.

Des recherches précédentes s'appuyaient sur des éléments similaires de neuroprothèse. L'an dernier, un jeune américain avait réussi à se servir de sa main grâce à une interface cerveau-ordinateur, mais il souffrait d'une paralysie moins sévère. Dans d'autres cas, des participants ont pu contrôler un bras robotique en utilisant leurs signaux cérébraux. Comme lors d'autres expériences de ce genre, le patient doit, pour pouvoir le contrôler, regarder son bras pour connaître sa position. Avec la paralysie, il a en effet perdu cette capacité de savoir, sans y penser, où se trouvent ses membres.

Pour quelqu'un qui a été blessé depuis plusieurs années et "qui ne pouvait pas bouger, être capable de bouger juste ce petit peu est impressionnant", s'est réjoui Bill Kochevar. Et d'ajouter : "C'est mieux que ce que je pensais". Cette étude est "innovante", car c'est la première fois que l'on fait état d'une personne exécutant des mouvements fonctionnels, multi-articulations (main, coude, épaule, ndlr) avec un membre paralysé grâce à une neuroprothèse motrice, souligne Steve Perlmutter de l'Université de Washington.



Mais les mouvements sont encore lents et approximatifs, écrit le spécialiste dans la revue médicale The Lancet. Ce dernier pointe également les nombreux obstacles qu'il reste à surmonter en matière de neuroprothèses, dont la miniaturisation de dispositifs qui devront être aussi suffisamment bon marché et robustes pour être largement accessibles. "Néanmoins c'est une démonstration passionnante", ajoute Steve Perlmutter en prédisant un brillant avenir aux neuroprothèses pour surmonter la paralysie.

