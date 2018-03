VIDÉO - Une semaine avec l'iPhone 8 Plus

publié le 30/09/2017 à 10:05

Pour la première fois chez Apple, il n'est pas l'iPhone qui suscite le plus de convoitise. Annoncé en compagnie de l'iPhone 8 le 12 septembre dernier, l'iPhone 8 plus fut d'emblée éclipsé par la présentation de l'iPhone X, le smartphone célébrant le dixième anniversaire du produit phare de la marque à la pomme, qui bénéficie de plusieurs technologies inédites chez Apple, comme la reconnaissance faciale Face ID, un écran OLED borderless et la fonction Animoji, des images animées singeant les expressions du visage pour répondre au SMS.



Disponible à partir du 3 novembre prochain seulement, il s'accapare les projecteurs médiatiques en dépit d'un nouveau ticket d'entrée record, fixé à partir de 1.159 euros. À côté, l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus avancent masqués. Évolutions discrètes et logiques des iPhone 7 et 7 Plus, ils reprennent le design et les fonctions principales de leurs prédécesseurs. Mais ils bénéficient aussi du processeur puissant de l'iPhone X et promettent les mêmes performances pour 200 à 300 euros de moins (à partir de 809 et 919 euros).

Suffisant pour craquer et ne pas avoir à patienter jusqu'à la sortie de l'iPhone X ? Éléments de réponse après une semaine avec l'iPhone 8 Plus.

Un design d'iPhone 7s

Au premier coup d’œil, l'iPhone 8 Plus ne tranche pas franchement avec son prédécesseur. Il propose la même taille d'écran allongée de 5,5 pouces, le même encombrement à la prise à main, les mêmes bords arrondis, le même double capteur photo à l'arrière et grosso modo le même résultat à la pesée.



Il est encadré par les mêmes bordures épaisses en haut et en bas de son écran et son interface s'articule toujours autour du bouton d'accueil principal équipé du lecteur Touch ID (toujours aussi rapide). Tous les éléments du design introduits avec l'iPhone 6 sont au rendez-vous. L'esthétique est efficace mais semble inévitablement éprouvée au regard des nouveaux standards en vigueur chez la concurrence et bientôt l'iPhone X.

Un dos en verre plus élégant

Apple a tout de même introduit quelques nouveaux éléments. Sur la face arrière, l'alliage métallique qui enrobait l'iPhone 7 a laissé place à une façade en verre. L'ensemble fait plus raffiné et rappelle l'iPhone 4, en plus grand donc. Apple assure qu'il s'agit du verre le plus résistant jamais vu sur un smartphone.



Les chutes permettront d'affirmer si ce choix rend l'iPhone 8 Plus plus fragile à la longue. Mais il est déjà plus résistant aux rayures de clefs que son prédécesseur. Au rayon des couleurs, les iPhone 8 et 8 Plus sont proposés en gris sidéral (entre noir pâle et gris très foncé), en argent reflet bleutés et en nouveau gold aux reflets roses prononcés.

L'écran tient toujours la route

L'écran Retina Full HD de l'iPhone 8 Plus ne change ni de taille (5,5 pouces) ni de technologie d'affichage (il reste fidèle au LCD). La dalle offre toujours un rendu lumineux et confortable dans quasiment toutes les situations. La technologie P3 renforce la richesse des couleurs et la technologie True Tone le confort d'utilisation en adaptant le ton des couleurs et l'éclairage à l'environnement ambiant. Pas forcément au niveau d'un écran OLED mais l'ensemble tient la route et n'est quasiment jamais pris à défaut.

Le processeur le plus puissant du marché

La révolution de l'iPhone 8 Plus se situe sous l'écran. À l'instar de l'iPhone 8, il bénéficie du dernier processeur Apple A11 Bionic épaulé par 3 Go de RAM. Le même qui propulse le tant convoité iPhone X. Celui que les tests font apparaître comme le plus puissant du marché aujourd'hui.



Sur le papier, cela lui garantit les mêmes performances et la même puissance pour environ 250 euros de moins. La puce d'Apple tient ses promesses à l'usage. L'interface d'iOS 11 est fluide et les ralentissements et les problèmes constatés après avoir fait la mise à jour sur l'iPhone 7 et les modèles antérieurs sont inexistants.

> Prise en main de l'iPhone 8 et 8 Plus Crédit Média : RTLnet | Date : 13/09/2017

Prêt à accueillir de nouveaux usages

En plus de proposer une navigation ultra-fluide sur le web, pour les jeux et les vidéos, l'iPhone 8 Plus offre suffisamment de puissance pour faire tourner les très énergivores applications de réalité augmentée. Apple espère faire d'iOS la première plateforme au monde pour cette technologie qui consiste à intégrer des éléments virtuels dans un plan réel via la caméra de l'iPhone.



On trouve déjà quelques applications permettant d'effectuer des mesures dans l'espace ou de faire apparaître des personnages sur un plan de travail. La plus aboutie est pour l'instant celle d'Ikea qui permet d'essayer le catalogue de l'enseigne à domicile. Le résultat est assez bluffant et laisse présager un avenir assez radieux à cette technologie qui tourne beaucoup plus difficilement sur les anciens iPhone.

Un mode portrait à parfaire

Calibré pour la réalité augmentée, le double capteur de l'iPhone 8 Plus s'améliore à tous les niveaux. Il offre une meilleure reconnaissance des surfaces et des objets et semble plus à même de capter la lumière lorsqu'elle fait défaut. Le rendu des photos est dans la veine de celui de l'iPhone 7 Plus.



La principale nouveauté est logicielle, la fonction Portrait Lighting, qui améliore le mode portrait avec effet bokeh de l'iPhone 7 Plus avec cinq effets à appliquer au moment de la prise de vue ou a posteriori pour simuler plusieurs types d'éclairages professionnels. Le résultat est plutôt bluffant mais l'application est encore en version bêta. Mieux vaut veiller de disposer de suffisamment de luminosité sur le visage du sujet.

De nouveaux systèmes de recharge

La façade en verre de l'iPhone 8 Plus n'est pas seulement esthétique. Elle laisse passer les ondes et l'ouvre à la recharge à induction. Pour la première fois, un iPhone peut être rechargé en le déposant sur un support répondant à la norme QI, le standard du secteur. La plupart des chargeurs existants sont déjà compatibles.



L'iPhone 8 Plus tient largement la journée et la technologie est appréciable lorsqu'il s'agit de déposer le smartphone sur sa table de chevet. Mais elle ne remplace pas la charge Lightning en situation de mobilité. À noter que les iPhone 8 et 8 Plus sont également compatibles avec la recharge rapide. Un chargeur de MacBook peut lui faire gagner 50% de batterie en une demi-heure. Mais ce type de chargeur n'est malheureusement pas compris à l'achat.

Bilan : le meilleur iPhone en attendant l'iPhone X

L'iPhone 8 Plus - et à un degré moindre l'iPhone 8, pour une question de format - se pose comme le meilleur iPhone jamais commercialisé par Apple. Il cumule le savoir-faire de la marque à la pomme en matière d'interface intuitive et la puissance du processeur le plus puissant du marché.



Cela lui permet de subvenir à tous les besoins d'un individu connecté et de s'ouvrir à des usages nécessitant de solides ressources, comme la réalité augmentée, à laquelle très peu de smartphones peuvent prétendre à l'heure actuelle. Son principal défaut est d'arriver dans l'ombre de l'iPhone X, qui fait davantage rêver avec son design inédit pour un iPhone, mais dont le prix reste prohibitif.