Tout ce que se fait de mieux dans la téléphonie mobile pour quasiment deux fois moins cher que la concurrence. Depuis 2013, la marque OnePlus conçoit des smartphones aux fiches techniques solides à des tarifs beaucoup plus doux que les cadors du secteur. Les premiers modèles étaient vendus uniquement sur invitation et se sont toujours retrouvés en rupture de stocks. L'entreprise chinoise a fédéré autour d'elle une importante communauté de technophiles avec laquelle elle échange régulièrement pour améliorer ses produits au fil des ans.



Comme ses prédécesseurs, le OnePlus 6 annoncé le 16 mai dernier présente l’un des meilleurs rapports qualité prix du moment. Fidèle à sa philosophie, la marque chinoise propose une fois de plus un appareil puissant, élégant et rapide pour un tarif agressif : à partir de 519 euros quand il faut dépenser plus de 800 euros pour le dernier Galaxy S9 et plus de 1.100 euros pour l'iPhone X.



Seulement disponibles sur le Web jusqu'ici, les smartphones de la marque vont débarquer pour la première fois chez un opérateur français, dès le 4 juin chez Bouygues.

Un bel écran Oled de 6,2 pouces

On note deux changements majeurs sur le plan du design par rapport aux générations précédentes. Le dos en métal est remplacé par un verre Gorilla Glass 5 plus solide à effet miroir. Revers de la médaille, il est maintenant plus sensible aux traces de doigts. Deux versions mates (en noir et en blanc) sont aussi proposées, mais seulement en version 128 Go à 619 euros, à partir du 5 juin.



L’autre nouveauté concerne l’écran. On retrouve toujours une dalle OLED Full HD+ très lumineuse lisible en toutes circonstances. Mais celle-ci est désormais surmontée d’une encoche pour loger la caméra et le haut-parleur tout en proposant plus de surface d’affichage (6,28 pouces) avec un ratio d'écran 19:9. Une option permet néanmoins de la masquer pour les puristes afin de retrouver la bande noire habituelle.

Une fluidité à toute épreuve

Le OnePlus 6 est un monstre de puissance. Il embarque le processeur de Qualcomm le plus puissant du moment, le Snapdragon 845, associé à 6 ou 8 Go de mémoire vive et 64 ou 128 Go de stockage. Les applications s’ouvrent à la vitesse de l’éclair et les jeux tournent sans aucun ralentissement. L’autonomie est toujours un point fort du téléphone. L’appareil tient facilement une journée et demie et la batterie de 3.300 mAh se recharge en un clin d’œil. Une demi-heure suffit pour gagner plus de 50% d’autonomie.



L'interface logicielle renforce l'impression générale de fluidité de l'appareil. La surcouche Oxygen OS est proche de la version la plus pure d’Android Oreo 8.1. Peu d'applications préinstallées s'affichent au premier allumage. OnePlus propose une expérience sans fioriture et ajoute certaines fonctions pour faciliter la navigation. La marque a ainsi introduit une navigation par gestes qui permet de se passer des boutons traditionnels, un peu comme le propose déjà l’iPhone X.

Un appareil photo un peu en retrait

La partie photo est assurée par un double capteur 16 + 20 mégapixels avec stabilisateur optique et électronique. On observe de meilleurs résultats en basse lumière mais pas encore au niveau des meilleurs élèves en la matière. En journée, le OnePlus 6 réalise d’excellents clichés détaillés. Le second module est mise à contribution par un mode portrait un peu capricieux qui fonctionne mal lorsque la lumière n’est pas optimale. Le capteur frontal 16 Mpx accueille une fonction de reconnaissance faciale pour déverrouiller l’appareil plus rapidement. Un capteur d’empreintes est aussi proposé au dos.



Avec sa fiche technique cinq étoiles et ses composants haut de gamme, le OnePlus 6 se pose parmi les meilleures alternatives aux smartphones les plus chers du marché. On regrettera seulement qu’il n’ait pas de mémoire extensible et qu’il ne bénéficie pas d’un indice de protection. OnePlus affirme qu’il peut résister à l’eau mais la marque n’assurera pas de service après-vente s’il tombe dans une piscine. Avec le Honor 10 proposé à 399 euros, le ZenFone 5 d'Asus à 350 euros, le Nokia 7 Plus à 350 euros et maintenant le OnePlus 5 à partir de 519 euros, il n'est plus nécessaire de payer le prix fort un smartphone équipé des meilleurs composants en 2018.