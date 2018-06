VIDÉO - Test du HTC U12+ : un photophone puissant et original au prix fort

publié le 09/06/2018 à 10:01

Malgré le rachat par Google d’une partie de ses équipes (celles qui travaillaient sur les smartphones Pixel), HTC veut continuer d’exister sur le segment haut de gamme du marché des smartphones. La marque taïwanaise a lancé pour cela le HTC U12+ à la fin du mois de mai. Vendu 799 euros, il comporte la plupart des équipements attendus pour un téléphone de ce prix et innove sur certains aspects sans succomber à la mode de l'intelligence artificielle embarquée. Mais est-ce suffisant pour se démarquer des cadors du secteur ?



Commençons par une originalité ergonomique. Comme son prédécesseur, ce téléphone est sensible à la pression. On peut lancer des actions en pressant plus ou moins longtemps ses côtés. C'est ce que HTC appelle la fonctionnalité Edge Sense. Plusieurs configurations sont possibles. Un appui court peut déclencher l’appareil photo, un appui long une capture d’écran, un double appui le mode permettant une utilisation à une main… Passé un temps d’adaptation, les actions répondent très bien. Mais le gain à l’usage reste assez anecdotique. Des boutons physiques auraient pu faire globalement la même chose.

Le smartphone est élégant avec son boîtier en verre et ses bords arrondis, même s’il est plutôt réceptif aux traces de doigts. Malgré son dos en verre, il n'est pas compatible avec la charge rapide. L'ensemble tient bien en main et se manipule facilement, sauf pour les petites mains en raison de dimensions importantes.

Des boutons tactiles, un écran sans encoche

Ses boutons latéraux ne sont pas physiques. HTC a préféré intégrer des éléments tactiles qui émettent une vibration lorsqu’on les enfonce. Combiné au retrait de la prise jack, cela permet de limiter les risques de casse et de rendre le téléphone plus résistant à l’eau et à la poussière (certifié IP68). Mais ils sont moins pratiques au quotidien. Les boutons de volume sont plus difficiles à solliciter dans la poche par exemple. Dommage aussi que la marque ne fournisse pas d'adaptateur pour combler l'absence de jack. On retrouve à la place une paire d'écouteurs à annulation de bruit ambiant.



Le HTC U12+ embarque un bel écran LCD de 6 pouces à la définition Quad HD de 2880 x 1440 pixels. Très confortable à l’intérieur, il a plus de mal à l’extérieur où il souffre d’un petit déficit de luminosité par rapport à ses concurrents équipés d’un écran OLED. À noter qu’il n’a pas d’encoche, ce qui est plutôt rare par les temps qui courent. Malgré la présence de bordures un peu épaisses, l'écran occupe tout de même 80% de la face avant du téléphone ce qui est largement suffisant pour un visionnage et une lecture confortable.

Un smartphone très puissant

Au-delà de son ergonomie originale, le HTC U12+ est un smartphone particulièrement efficace. Il est propulsé par l’un des processeurs les plus puissants du moment, le dernier Snapdragon 845 de Qualcomm associé à 6 Go de mémoire vive, et peut assurer toutes les tâches sans ralentissement. Deux versions sont proposées à la vente, avec 64 ou 128 Go de stockage.



On retrouve une interface Android 8.0 livrée avec la mise à jour de sécurité du 1er mars 2018. Les menus sont fluides, bien agencés, même si le tiroir d'applications compte quelques programmes maisons un peu superflus. L'écran latéral Blinkfeed, à gauche de l'écran principal, souffre toujours de la comparaison avec Google Now, plus épuré et pertinent.

Un bon photophone

Après un U11 unanimement salué par la critique, HTC était très attendu sur la partie photo. Le smartphone est équipé d'un capteur principal 12 Mpx avec grand angle, d'un capteur secondaire 16 Mpx capable de zoomer deux fois dans l'image et d'un double capteur frontal 8 Mpx.



Malgré ces quatre capteurs, le U12+ fait un peu moins bien que son prédécesseur. La faute à un traitement logiciel de l'image différent qui a tendance à surexposer certains clichés, la nuit notamment. Mais il signe d'excellentes photos dans l'ensemble et de bons portraits avec flou d'arrière-plan.

Conclusion

Au final, le HTC U12+ est un smartphone efficace, hautement satisfaisant dans toutes les situations, et donc fortement recommandable. Mais à près de 800 euros, il fait face aux meilleurs appareils du moment, auxquels il n’apporte pas de valeur ajoutée déterminante.



Il affronte aussi la concurrence accrue de smartphones comme le OnePlus 6, le Honor 10 ou le Nokia 7 Plus, qui offrent une expérience très qualitative et n'ont pas grand chose à lui envier pour 200 à 400 euros de moins.



D'autant que son ergonomie originale ne parvient pas totalement à faire oublier une autonomie légèrement en retrait des meilleurs élèves du marché. Avec un usage intensif, il est difficile de le faire tenir au-delà d'une journée.