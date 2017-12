VIDÉO - Razer Phone, le smartphone pensé pour les gamers

publié le 09/12/2017 à 10:02

Une fiche technique cinq étoiles et un look atypique : voici le Razer Phone, le premier smartphone du spécialiste américaine des accessoires de jeux vidéo. Pensé tout spécialement pour les gamers, il intègre toutes les technologies de pointe pour proposer une navigation fluide en multimédia et bénéficie d'une bonne autonomie. Vendu 749 euros, il se place entre le OnePlus 5T, l'iPhone 8 et les derniers appareils Android haut de gamme. Tout l'enjeu pour Razer est donc de réussir à convaincre au-delà de la communauté de fidèles de la marque.



Le Razer Phone est un monstre de puissance. Il embarque le processeur de Snapdragon 835 de Qualcomm, épaulé par 8 Go de mémoire vive et l’une des plus grandes batteries (4.000 mAh) jamais vue dans un smartphone. Cette puissance de feu lui autorise tous les usages, à l'exception de la réalité virtuelle et augmentée. Même si le téléphone chauffe un peu à la longue, aucun ralentissement n'est constaté lors du passage d'une application à l'autre.

Le Razer Phone ne mise pas vraiment sur son physique. Il s'agit d'un grand smartphone (158 x 78 x 8 mm), relativement léger (moins de 200 grammes) dont le design tranche avec la tendance aux écrans borderless des appareils haut de gamme de 2017. Sa silhouette rectangulaire et ses bordures proéminentes ne sont pas sans rappeler la gamme Xperia de Sony. Elles sont faites pour le saisir à l’horizontal : c’est un écran de jeu entre les mains.

L’immersion est renforcée par la présence de deux haut-parleurs Dolby Atmos en façade qui délivrent un son stéréo quasiment aussi puissant que celui d'une petite enceinte. À noter l'absence de prise Jack, compensée par un adaptateur fourni à l'achat.

Un écran capable d'afficher 120 images par seconde

La grande affaire du Razer Phone est son écran LCD de 5,7 pouces capable d’afficher 120 images par seconde, un taux deux fois plus élevé que sur les autres smartphones. La différence ne se voit pas sur Facebook ou Candy Crush mais dans les jeux les plus exigeants : les images défilent à plus haute fréquence, les mouvements sont plus lisses et les animations bien plus fluides que tout ce que vous verrez sur les autres smartphones.



En revanche, l’écran est beaucoup moins lumineux qu’un écran OLED. Mais ces dernières ne peuvent pas gérer un taux de rafraîchissement aussi élevé. C’est donc une question de compromis. Reste à voir si les éditeurs prendront le parti de proposer davantage de jeux tirant profit de cette qualité visuelle inédite ou s'ils camperont sur la norme 60 Hz, qui délivre déjà de très bons rendus.



Toutes ces performances mettent l’autonomie du téléphone à rude épreuve. Une application permet d’allouer plus ou moins de ressources selon les besoins en ajustant la vitesse du processeur, la résolution de l’écran et son taux de rafraîchissement. À l’usage, le Razer Phone tient facilement une journée et fait le plein en moins de deux heures grâce à la charge rapide. Pas de recharge par induction en revanche.

Un parti pris inédit

Puissant et très performant, le Razer Phone bouscule la concurrence sur un créneau inédit : celui du jeu sur mobile où son écran et ses haut-parleurs offrent une immersion sans égale. Dommage cependant que l’appareil photo ne soit pas au diapason - il est similaire à celui d'un appareil moyen de gamme - à un niveau de prix élevé où la concurrence fait rage.