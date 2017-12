VIDÉO - À quoi ressembleront les interfaces homme-machine de demain

publié le 10/12/2017 à 10:02

Quelles seront les prochaines interfaces entre l'homme et la machine ? Après le clavier, la souris et l'écran tactile, la voix s'impose peu à peu comme un nouveau canal pour communiquer avec des dispositifs intelligents. Sur fond de progrès de l'intelligence artificielle, les assistants vocaux se multiplient. Siri d'Apple, Google Home, Alexa d'Amazon, Cortana de Microsoft...Les géants du numérique redoublent d'effort pour imposer leur plateforme et leur environnement auprès du grand public.



En marge de ces luttes industrielles, des entreprises développent déjà de nouveaux modes d'interaction plus intuitifs pour rapprocher les machines intelligentes des fonctions humaines. Démonstration à travers trois concepts présentés jeudi 7 décembre à Cap Digital en amont du festival Futur.e.s (ex Futur en Seine) qui se tient tous les ans au mois de juin depuis 2009.

Le contrôle par le regard

La plateforme EyeTracking de Lutin userlab permet d'interagir avec une interface numérique par le simple mouvements des yeux. Développée par le Laboratoire des usages en technologie d'information numériques de la Cité des sciences et de l'industrie, ce dispositif d'oculométrie peut remplacer le joystick d'une manette pour se déplacer dans un jeu vidéo ou la souris d'un ordinateur pour faire défiler une page web. Elle peut également permettre à un handicapé de contrôler son fauteuil roulant avec les yeux.

> Le système Eyetracking de Lutin userlab mesure le mouvement des yeux pour communiquer avec l'ordinat Crédit Média : RTLNet | Date : 08/12/2017

La musique par le geste

Imaginée et conçue par un étudiant de Mines ParisTech, La Table est le premier instrument gestuel tridimensionnel. Cet instrument aux faux airs de platine vinyle réagit aux mouvements des mains pour générer des sons modélisés sous la forme d'équations. Un système de reconnaissance des gestes capte les mouvements de la main au-dessus de la table (une sorte de caméra Kinect) et un autre les traduit en son en fonction de la vitesse et de l'intensité des gestes.

> La Table d'Embodme, la musique par le geste Crédit Média : RTLNet | Date : 08/12/2017

Le musicien peut ainsi moduler une note en même temps qu'il la joue. L'appareil est relié à un ordinateur utilisant le logiciel de composition et d'arrangement Ableton Live. Une version compacte de La Table devrait bientôt succéder à ce premier prototype avec un ordinateur et un écran intégrés pour faciliter sa prise en main. Des musiciens et des DJs sont déjà sur le coup pour l'utiliser sur scène.

Des boutons virtuels pour la maison intelligente

La caméra Hayo réalise un scan en trois dimension de votre maison et utilise les surfaces non exploitées pour placer des boutons virtuels permettant de commander les objets intelligents domestiques. L'utilisateur peut assigner des actions à chaque bouton. Lorsque la main entre dans l'une des sphères configurées, elle déclenche une action : allumer la télévision en touchant la table basse, lancer le micro-ondes en survolant le plan de travail, etc.

> Des boutons virtuels pour la maison intelligente Crédit Média : RTLNet | Date : 08/12/2017

La technologie est compatible avec les objets connectés les plus populaires comme les ampoules Hue, les enceintes Sonos, ou le service IFTTT. Ses champs d'application sont multiples : entreprise, automobile, santé, publicité, défense, bâtiment, luxe... Hayo est commercialisé à partir de 279 dollars.