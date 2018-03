VIDÉO - On a testé les possibilités infinies de la réalité virtuelle du HTC Vive

publié le 26/11/2016 à 11:00

À l'heure où tous les constructeurs essaient d'imposer la réalité virtuelle dans les foyers du grand public, le HTC Vive s'avance sur la ligne de départ auréolé de la flatteuse réputation du casque proposant l'expérience la plus réaliste du marché. C'est simple, le HTC Vive fait totalement oublier le monde extérieur et offre une immersion physique impressionnante.



Le HTC Vive est un casque plutôt volumineux, un peu plus lourd que l'Oculus Rift, Il est bardé de capteurs et relié au PC par des câbles. Il fonctionne avec un casque audio sur les oreilles et un contrôleur dans chaque main. Principal bémol : il nécessite un équipement informatique haut de gamme évalué à environ 1.000 euros pour faire tourner les jeux et les expériences correctement.

Contrairement au reste de la concurrence, le Vive propose une immersion physique dans le monde virtuel. Grâce à deux capteurs lasers à positionner aux extrémités de la pièce, il cartographie l'environnement et offre une vraie liberté de mouvements dans la pièce virtuelle.

Une sensation de liberté saisissante

On peut marcher quelques pas, saisir des objets et interagir à 360 degrés en toute fluidité dans les nouveaux mondes. La précision de la reconnaissance des mouvements offre une grande liberté de déplacement et une expérience vraiment spatialisée. N'ayez pas peur de vous prendre les murs, un grillage virtuel est là pour indiquer les limites réelles de la pièce.





Nous avons pu tester plusieurs expériences avec le Vive sur la tête. Nous avons observé les fonds-marins aux côtés des baleines, tranché des fruits à l'aide d'un sabre et zigouillé des zombies au fusil. À chaque fois, la sensation de liberté fut saisissante et la réactivité des manettes au rendez-vous.



Mais l'expérience la plus enthousiasmante fut sans conteste Tilt Brush, un programme créé par Google qui permet de dessiner des œuvres tout et de se promener au milieu d'elles. Une sorte de Paint à 360 degrés aux possibilités infinies.

Le casque le plus performant, pas le plus accessible

Le Vive est sans conteste le meilleur casque du marché mais il ne s'adresse pas à tout le monde. Son prix de 900 euros constitue un frein certain en vue d'un succès populaire. Son catalogue basé sur la plateforme Steam s'adresse avant tout aux gamers et dispose de suffisamment peu de titres calibrés pour le grand public.



Le Vive nécessite également d'adapter son intérieur aux spécificités du casque : il faut disposer d'au moins 3m2 pour en profiter, sous peine de se prendre les pieds dans les câbles. Mais une version sans-fil est déjà dans les tuyaux.