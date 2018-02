publié le 26/02/2018 à 21:25

C'est l'un des appareils les plus étonnants croisés en ce premier jour du salon mondial du mobile de Barcelone. Le constructeur chinois ZTE expose sur son stand l'Axon M, un smartphone Android pliable arborant un double écran du plus bel effet "Wahoo".



Un OVNI dans le marché des smartphones, où l'essentiel de l'innovation consiste à améliorer les fonctionnalités existantes. En attendant, peut-être, l'arrivée du Galaxy X, le smartphone à écran pliable dans les cartons de Samsung depuis plusieurs années.

Comme dans un film de science-fiction, les deux écrans Full HD de 5,2 pouces viennent se placer l'un à côté de l'autre pour ne faire plus qu'un et proposer une surface d'affichage généreuse. Les deux parties sont reliées entre elles par une charnière qui leur permet de pivoter.

Les deux écrans de 5,2 pouces sont reliés par une charnière leur permettant de pivoter Crédit : RTL Futur

Trois types d'affichage sont proposés. Un mode superposant les deux écrans associés, un affichage indépendant sur chaque écran et une fonction miroir pour permettre à deux personnes de visionner une même vidéo face à face. Le passage de l'un à l'autre est fluide, même si la charnière vient briser l'harmonie entre les deux écrans.



L'intérêt semble plutôt limité une fois passé l'étonnement. D'autant que le logiciel ne semble pas avoir été travaillé pour proposer des usages tirant profit de cette surface d'affichage inédite. Pour le reste, les caractéristiques de l'Axon M sont celles d'un appareil milieu de gamme : un processeur Snapdragon 821, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, un capteur photo de 20 Mpx.



Annoncé l'an dernier et présenté au CES début janvier, ce smartphone original pourrait être proposé entre 700 et 800 euros, selon 01Net. ZTE n'a pas pu nous confirmer cette information à Barcelone. La disponibilité de l'Axon M en France est donc loin d'être acquise.