VIDÉO - À bord de la voiture autonome Valeo sur le périphérique parisien

publié le 29/09/2016 à 07:27

Conduire les mains derrière la tête en plein milieu du périphérique parisien en toute sécurité. Ce n'est pas de la science-fiction. Ça arrivera dans nos voitures dans quelques années. La voiture autonome sera cette année l'un des maîtres-mots du Mondial de l'Auto qui ouvre ses portes jeudi à Paris. Avec des constructeurs comme PSA, l'alliance Renault-Nissan et des équipementiers comme Valeo, la France est bien placée pour prendre le train en marche. Aide au maintien dans la voie, régulateur de vitesse adaptatif, radars... Valeo développe ses propres technologies et les met à disposition de nombreux partenaires. Il a déjà équipé plus de 10 millions de véhicules avec des systèmes de pilotage automatique en parking et les expérimente par petites touches sur les routes françaises et américaines.



Démonstration, en heure de pointe, sur le périphérique parisien, avec un véhicule bardé de capteurs, de radars et de lasers en tout genre, garanti 100% autonome.

À bord de la voiture autonome Valeo sur le périphérique parisien