VIDÉO - LG V30, la nouvelle alternative Android

publié le 25/11/2017 à 10:01

Smartphone star du salon IFA à Berlin l’été dernier, le LG V30 pointe enfin le bout de son nez. Attendu en boutique fin novembre au prix de 899 euros, le dernier-né de LGrejoint la galaxie des téléphones Android à écran intégral qui ont inondé le marché tout au long de l'année écoulée. En 2017, la mode est au borderless, des écrans aux bordures réduites à leur plus simple expression proposant plus de surface tactile pour quasiment la même taille de châssis.



Le V30 s’inscrit dans cette tendance avec une dalle 6 pouces qui recouvre un peu plus de 81% de la face avant du téléphone, ce qui le place dans les eaux du Galaxy S8 et de l'iPhone X. Ce format permet d'afficher davantage d'informations et offre un meilleur confort de lecture même s’il n’est pas encore supporté par toutes les applications.

Fort du savoir-faire de la marque sud-coréenne dans les téléviseurs, l’écran du V30 bénéficie en plus de la technologie OLED, qui délivre des couleurs plus vives, des contrastes plus prononcés et des noirs plus profonds. Le rendu est de qualité malgré un léger halo bleu qui apparaît lorsqu’on incline l’appareil. Les couleurs sont plus vives mais moins réalistes que sur l'iPhone X.

LG a soigné l'audio et la photo

Pour proposer un écran intégral, LG a dû supprimer le bouton d’accueil et introduire une nouvelle interface. On retrouve à la place des boutons virtuels typiques de l’univers Android. Le capteur d’empreintes digitales est déporté à l’arrière et fait office de bouton pour déverrouiller ou éteindre le téléphone. L'ensemble est cohérent, sauf les touches latérales de volume, situées un peu trop haut pour les petites mains.



Fait rare pour un smartphone, le V30 met particulièrement l’accent sur l’expérience audio. Il embarque une prise jack et un quadruple convertisseur qui promet de délivrer un meilleur son que la concurrence. Plusieurs filtres numériques permettent de personnaliser l’expérience. Des écouteurs Bang & Olufsen sont fournis à l’achat. Mais un casque haut de gamme mettra davantage en valeur la configuration audio du V30.



Côté photo, on retrouve deux capteurs 16 et 13 Mpx, dont un grand angle permettant de capturer la totalité d’une scène à 120 degrés. Comme la plupart des smartphones, le V30 s’en sort très bien dans des conditions normales et se montre davantage à la peine quand la lumière fait défaut. Un mode manuel permet d’affiner de nombreux paramètres et le mode vidéo capture des séquences stabilisées en Full HD à 30 images par seconde. En revanche, l'application ne propose pas de mode portrait.

La concurrence est rude

Pour le reste, le V30 repose sur Android Nougat 7.0 - avec une interface personnalisable en profondeur - et sur un processeur Snapdragon 835, qui autorise tous les usages sans ralentissement notoire. Il tient une journée sans recharge et fait le plein en moins d'une heure grâce à la charge rapide.



Au final, le LG V30 s’impose comme l’un des meilleurs Android du moment. Plus abordable que l'iPhone X (1.159 euros), il aura fort à faire avec la concurrence du Huawei Mate 10 Pro (799 euros), des Galaxy S8 (659 euros) et Note 8 (à partir de 709 euros) et du OnePlus 5T (499 euros).