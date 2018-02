VIDÉO - Les roux ont désormais leurs propres emojis

¿ First look: All 150+ Emojis for 2018

Les emojis vont mieux représenter la diversité. Le consortium Unicode, l'organisme chargé de valider la création des caractères numériques standardisés afin qu'ils puissent être utilisés sur toutes les plateformes numériques, a dévoilé ce jeudi 8 février la liste des 157 symboles qui enrichiront les claviers numériques des appareils Android et iOS dans le courant de l'année. Avec eux, l'alphabet illustré Unicode comptera 2823 caractères au total. Il faudra attendre les mises à jour des différentes plateformes pour en profiter sur son smartphone, probablement d'ici la fin de l'été.



Cette onzième version de l'alphabet Unicode va donner la possibilité de choisir le sexe et la couleur de peau des emojis de super-héros et de super-vilains. La liste introduit aussi de nouveaux styles capillaires, tels que les cheveux bouclés, les cheveux blancs ou la calvitie. Les roux vont enfin disposer de leurs propres emojis. En 2015, une pétition avait recueilli plus de 2.000 signatures pour qu'ils accèdent à leurs émoticônes. Les jambes et les pieds auront aussi plusieurs couleurs de peau.

157 emojis complètent l'alphabet illustré Unicodze Crédit : Emojipedia

La mise à jour introduit de nouvelles représentations d'activités sportives (le softball, le skateboard, le patinage ou la danse), de nouveaux symboles dédiés à l'alimentation (le cupcake, la mangue, la tarte) et différents objets comme le drapeau pirate et le rouleau de papier toilette. Le raton-laveur, le paon, le homard, le lama, le perroquet, le kangourou et le cygne font leur apparition du côté des animaux. Le moustique est aussi de la partie.