publié le 30/03/2017 à 06:10

Les rumeurs avaient vu juste. Comme c’est de plus en plus souvent le cas en amont du lancement d’un nouveau smartphone, la plupart de ses caractéristiques avaient été éventées dans la presse les jours précédant l’annonce. Cela n’a pas empêché Samsung de faire sensation mercredi à New York avec une nouvelle génération de Galaxy repoussant les limites de la gamme pour mieux faire oublier l’échec du Note 7. Il y a sept mois, le lancement du dernier flagship de la marque avait tourné au désastre avec le rappel de près de trois millions d’appareils aux batteries défaillantes et un manque à gagner chiffré à près de cinq milliards d’euros. Désireux de tourner la page, Samsung a frappé fort et officialisé un appareil très haut de gamme marquant une nette rupture avec la génération précédente. Tour d’horizon des principales nouveautés du smartphone star du début d’année 2017.

1 – Un écran intégral

Un écran débordant, s’étirant au-delà des limites naturelles de la surface d’affichage habituelle des smartphones, comme une piscine à débordement. Samsung n’a pas lésiné sur les comparatifs pour promouvoir son concept "infinite display". Les bandes horizontales qui encadraient l’écran du Galaxy S7 ont quasiment disparu et la dalle Super Amoled de 5,8 pouces du S8 (contre 6,2 au S8+) fait corps avec la totalité de la face avant du smartphone lui donnant des faux airs de papier de verre.



2 - Un smartphone pas plus encombrant

Le résultat n’est pas beaucoup plus encombrant pour autant. Samsung a obtenu cette taille d’écran généreuse en faisant disparaître le bouton principal qui prenait place dans la partie inférieure de la face avant du téléphone. Il laisse place à un bouton virtuel tactile doté d’un capteur de pression émettant un retour haptique pour le faire fonctionner comme un bouton physique.

3 - Des astuces logicielles pour tirer profit de l’écran plus vaste

Cette surface d’affichage généreuse correspond aux attentes des utilisateurs qui souhaitent faire de plus en plus de choses avec leur smartphone. Samsung l’accompagne d’un mode multitâches permettant de vaquer à plusieurs applications simultanément. Il est ainsi possible de visionner une vidéo dans la partie supérieure de l’écran tout en répondant à un mail dans la partie inférieure. Des raccourcis intuitifs permettent également d’utiliser le smartphone à une main plus facilement.

4 - Plusieurs leviers de sécurité biométrique

L’extension de la surface d’affichage de l’écran a relégué le capteur d’empreinte digitale au dos du Galaxy S8. Un emplacement moins intuitif qu’en façade. Samsung compense ce manque par l’ajout d’un scanner d’iris et d’un scanner de visage permettant de déverrouiller l’appareil d’un geste en balayant le visage ou en scrutant le fond de l’œil de l’utilisateur. Il est ainsi possible de combiner plusieurs facteurs d’identification biométrique et de rehausser la sécurité du smartphone.



5 - Une intelligence artificielle embarquée

Avec Bixby, le Galaxy S8 bénéficie d’un assistant intelligent développé spécialement par Samsung pour devenir la pierre angulaire de son empire d’objets connectés. À terme, la marque souhaite que tous ses produits électroniques, électroménagers et hi-fi puissent communiquer entre eux avec Bixby via le cloud. Plus puissant que S Voice, nourri à l’intelligence artificielle et au machine learning, Bixby se contentera pour l’instant d’assister les utilisateurs du dernier Galaxy. Ces derniers pourront l’activer par l’intermédiaire d’un bouton dédié situé sur la tranche du mobile et bénéficier de trois niveaux d’assistance.



La première, "Hello Bixby", étudiera les habitudes de l’utilisateur pour adapter la priorité d’affichage de ses notifications. S’il est plus accroc aux SMS qu’aux mails professionnels, ces derniers seront relégués au second plan même s’ils sont plus récents que les derniers messages reçus. Idem pour la météo, les itinéraires favoris et toutes les informations du quotidien d’un individu connecté.



"Hello Bixby" étudiera les habitudes de l'utilisateur pour adapter la priorité d'affichage de ses notifications Crédit : AFP

Basée sur la caméra du S8, "Bixby View" sera capable de reconnaître un produit ou un lieu dont l’utilisateur ignore l’intitulé simplement en le scannant. Enfin, Bixby sera capable de répondre aux requêtes vocales, avec une plus grande tolérance aux erreurs que ses concurrents selon Samsung et en prenant en compte le contexte dans sa réponse. Bixby ne sera disponible qu’en anglais et en coréen au lancement du S8 et la version française n’est pas attendue avant la fin de l’année.

6 - Un smartphone comme un PC de bureau

Fort des performances de la puce Exynos 8895, Samsung propose un accessoire permettant de transformer le Galaxy S8 en PC sous Android. Un concept qui n’est pas sans rappeler le Display Dock lancé par Microsoft pour faire la promotion du mode Continuum des Windows Phone





Commercialisé 150 euros, le Samsung DeX consiste en un socle équipé de deux prises USB, d’une prise Ethernet et d’une alimentation externe, dans lequel vient se loger le smartphone qui se connecte ensuite à l’écran à l’aide d’un câble HDMI.

Le mode DeX métamorphose le Galaxy S8 en PC sous Android

L’écran affiche ensuite une version PC d’Android aux faux airs de Windows autorisant le mode multitâches et le glisser-déposer des fichiers entre applications. Samsung a annoncé que la suite Microsoft Office serait optimisée pour Android DeX.

7 - Des batteries plus soignées

Résistants à l'eau et à la poussière, les deux modèles embarquent des batteries de 3.000 mAh et 3.500 mAh. Samsung assure avoir appris de ses erreurs et avoir mis en place un protocole de contrôle qualité draconien après les déboires du Note 7. Attendu fin février lors du Mobile World Congress de Barcelone, le lancement du Galaxy S8 a même été décalé de plusieurs semaines, le temps de tester et re-tester les nouveaux appareils.

8 – Un prix plus élevé qu’au lancement du S7

Toutes ces innovations permettent à Samsung de reprendre les devants dans la course à l’innovation que se livrent les leaders du marché des smartphone. Mais elles vont aussi de pair avec des tarifs de plus en plus prohibitifs puisque le Galaxy S8 et le Galaxy S8+ seront vendus respectivement 809 euros et 909 euros avec 64 Go de mémoire à partir du 28 avril, soit 110 euros de plus que le Galaxy S7 à son lancement et 10 euros de plus que le Galaxy S7 Edge.

apr