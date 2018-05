publié le 11/05/2018 à 17:54

Des nouvelles des robots de Boston Dynamics. La société américaine spécialisée dans la robotique a mis en ligne deux nouvelles vidéos des derniers exploits de ses meilleurs prototypes jeudi 10 mai. La première montre le robot Atlas, grand gaillard humanoïde d'un mètre cinquante et de 75 kilos, gambader dans l'herbe avec une foulée rapide et régulière et même sauter au-dessous d'un tronc d'arbre qui se dressait sur son chemin.



La seconde séquence fait la démonstration des progrès de Spot Mini, le robot-chien sans tête de l'entreprise qui ressemble comme deux gouttes d'eau aux robots tueurs de la dernière saison de Black Mirror. On y voit le quadrupède mécatronique en goguette dans les locaux de Boston Dynamics, évitant les obstacles se présentant face à lui, avant de monter et descendre un escalier sans encombre.

> Getting some air, Atlas?

Fait rare dans la communication de l'entreprise, Boston Dynamics précise dans la description de la vidéo que Spot Mini a été préalablement guidé par un opérateur pour cartographier le parcours avant de se faufiler ensuite grâce à ses capteurs en toute autonomie.

Boston Dynamics discret sur ses savoirs scientifiques

Boston Dynamics publie régulièrement des vidéos des prouesses de ses machines. Sa chaîne YouTube compte plus de 800.000 abonnés et des millions de vues. Par le passé, on avait déjà vu Atlas effectuer des saltos arrière ou transporter des débris. De son côté, Spot Mini s'était illustré en février en ouvrant une porte pour laisser passer l'un de ses congénères.



Mis bout à bout, ces exploits alimentent la crainte de voir ces super machines, capables de marcher, grimper, courir, trébucher et se relever, un jour utilisées à des fins militaires. Le groupe japonais SoftBank, propriétaire de Boston Dynamics depuis son rachat à Google l'an dernier, entretient en effet de forts liens avec les milieux militaires. Les desseins de l'entreprise ne sont pas connus, elle semble se cantonner à la recherche et au développement pour l'instant.



Cela dit, un doute subsiste sur les capacités réelles de ces robots. Les vidéos publiées par Boston Dynamics sont toujours diffusées sans aucune explication scientifique. Des spécialistes estiment qu'il s'agit avant tout de mises en scène et qu'il est impossible d'affirmer que les robots pourraient répéter leurs actions de façon autonome dans un environnement pour lequel ils n'ont pas été préprogrammés.