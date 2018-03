publié le 27/02/2017 à 20:22

Vous pouvez désormais faire de vos murs et vos tables un écran tactile. Le Xperia Touch dévoilé par Sony lundi 27 février à l'occasion de l'ouverture au public du Mobile World Congress de Barcelone transforme n’importe quelle surface plane en interface tactile.



Grâce à plusieurs capteurs infrarouge et une caméra détecteur de mouvement, ce vidéo-projecteur compact à courte focale est capable de projeter une image HD de 23 pouces avec laquelle il est possible d'interagir à travers dix points de contact. Sa surface de projection est extensible jusqu’à 80 pouces, pour regarder un film par exemple, mais elle n’est alors plus tactile.

Ce vidéo projecteur courte focale Sony fait de vos murs et vos tables un écran tactile Android #mwc17 pic.twitter.com/ACj3FgqJtW — RTL Futur (@rtl_futur) February 27, 2017

Il peut projeter n'importe quel contenu Android

Le Xperia Touch vise le foyer familial. Comme il permet de projeter n’importe quel contenu Android, ses possibilités sont multiples : jeux, appels visio, applications de messagerie, design, diffusion de films... Il est également compatible avec la PS 4 Remote et peut faire office de contrôleur pour la console de Sony. Sa batterie lui assure une heure d’autonomie permettant le déplacement sans avoir à l’éteindre.

Le Xperia Touch sera lancé au printemps moyennant 1.499 euros.