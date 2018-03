publié le 27/02/2017 à 06:45

Le mythique téléphone 3310 de Nokia s'offre une seconde jeunesse. Retiré de la téléphonie depuis son rachat par Microsoft en 2014, la marque finlandaise a signé dimanche 26 février son grand retour dans le secteur qu'elle dominait jadis. Sous la houlette du groupe HMD, qui exploite désormais sa licence mobile, Nokia a fait l'événement la veille de l'ouverture au public du Mobile World Congress de Barcelone en officialisant trois smartphones d'entrée de gamme et surtout une version actualisée de l'ancien téléphone le plus populaire au monde.



Comme l'annonçait la rumeur, le téléphone iconique des années 2000 revient dans une version 2G, toujours inadaptée au surf Internet donc, et colorée. L'écran noir et blanc d'antan déroule désormais plusieurs palettes de couleurs et la coque de l'appareil est déclinée dans plusieurs coloris (rouge, jaune, bleu et gris). Le 3310 conserve l'esprit de son clavier d'origine et ses touches à trois lettres mais perd quelques grammes à la pesée, passant de 130 grammes à environ 80.

Un téléphone d'appoint pas si vintage que ça

Au final, le nouveau 3310 s'inspire plus ou moins du modèle historique écoulé à 126 millions d'exemplaires entre 2000 et 2005. La simplicité est toujours le maître-mot du téléphone, qui embarque 16 Mo de stockage interne, un lecteur de carte microSD pouvant étendre la capacité à 32 Go supplémentaire, une caméra 2 mpx et un flash LED. Mais l'ensemble fait plus fragile que par le passé et moins authentique. Le téléphone a un peu perdu en endurance dans le portage : il devrait tenir la distance une vingtaine d'heures en communication et jusqu'à un mois en veille contre 200 heures à l'époque.

Et si la sonnerie d'origine est bien de la partie, le célèbre jeu du Snake n'a plus grand chose à voir avec le serpent pixellisé d'avant qu'il fallait déplacer aux quatre coins de l'écran sans qu'il ne se morde la queue. La nostalgie en prend un coup.

Vendu au prix de 49 euros en France dans les prochaines semaines, le Nokia 3310 cru 2017 n'est donc pas certain de s'imposer comme le téléphone d'appoint vintage que l'on attendait.