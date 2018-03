VIDÉO - La maison du futur sera imprimée en 3D en seulement 24 heures

New Story + ICON : 3D Printed Homes for the Developing World

Les nouvelles technologies au service des pays en développement. Grâce à l'impression 3D, construire une maison pourrait prendre seulement 24 heures et coûter moins de 5.000 dollars, rapporte le site américain The Verge.



La société américaine ICON, spécialisée dans l'impression 3D en béton, et l'ONG New Story, investie dans le développement de logements pour les populations défavorisées à Haïti, au Salvador et en Bolivie, en ont fait la démonstration au festival South by Southwest, qui se déroule à Austin, aux États-Unis, jusqu'au 17 mars.

La startup et l'association ont dévoilé dans la capitale du Texas une maison d'environ 60 mètres carrés conçue en utilisant des méthodes d'impression 3D en moins de temps qu'il n'en faut pour rallier Brisbane de Paris et à moindres coûts. Cette avancée pourrait permettre de lutter contre la pénurie mondiale du logement. Selon les chiffres du World Ressources Institute, 1,2 milliards de personnes n'ont pas accès à un logement abordable et sûr dans le monde.

Premières constructions au Salvador l'année prochaine

Le modèle exposé au Convention Center d'Austin comprend un salon, une chambre, une salle de bain et un porche. L'édifice est constitué plusieurs couches de matériaux superposées. Ces dernières ont été imprimées avec une imprimante conçue pour fonctionner dans des environnements où l'électricité, l'eau potable et la main d'oeuvre sont limités.



La construction de l'ensemble a coûté près de 10.000 dollars (un peu plus de 8.000 euros). L'entreprise aspire à faire passer ce chiffre sous la barre des 4.000 dollars, soit un peu plus de 3.000 euros, pour en faire profiter les pays en voie de développement.



La maison va d'abord être utilisée en tant que bureau afin d'évaluer sa résistance dans la durée et analyser la qualité de l'air qui y circule. Si les tests sont concluants, ICON et New Story espèrent livrer une centaine de maisons de ce type au Salvador dès l'année prochaine.