publié le 18/11/2017 à 10:02

On connait les avantages des liseuses électroniques sur les livres papier. Petites, compactes, ces vraies bibliothèques de poches sont idéales pour les gros lecteurs et ceux qui aiment lire à une main dans les transports en commun. Elles sont idéales pour les gros lecteurs aux petits sacs et ceux qui commencent cinq livres à la fois. On ne parle même pas de l'avantage considérable de disposer de dictionnaires intégrés qui vous donneront les définitions et traductions de certains mots. Parfait pour les amateurs de VO.



Reste à savoir quelle liseuse est faite pour vous ? Nous avons réunis quatre modèles très populaires. La Kobo Aura One et La Kobo Aura H2O que vous trouvez souvent dans les Fnac. Et la Kindle Paperwhite et la toute nouvelle Kindle Oasis du géant Amazon.

Ces quatre liseuses sont dans le haut du panier en termes de caractéristiques techniques et de logiciels. Les résolutions sont très bonnes voire excellentes et vous retrouverez la finesse des lettres de vos livres imprimés. Quelques options font la différence. Les vrais critères à surveiller seront le poids, le format et le prix.

Kindle Paperwhite : solide et accessible

La moins chère de notre sélection est la Kindle Paperwhite : 129 euros sur Amazon ou 99 euros en reconditionné. Elle est dense : 217g. Le contraste est très bon, l'écran de 6 pouces dispose de 4 LED pour l'éclairage. Simple efficace. Le cadre en plastique n'est pas très design mais il offre ce côté solide toujours appréciable lorsqu'il s'agit de jeter un objet dans son sac plusieurs fois par jours.

Kindle Oasis : le choix luxueux

De l'autre coté du spectre : la Kindle Oasis. La Rolls Royce des liseuses. Comptez 250 euros pour la version 8Go Wifi et 340 euros pour la version 32 Go et 3G gratuite.

C'est la machine avec la forme la plus singulière, presque carrée, très fine et avec une encoche agréable pour votre main et la batterie. Une couverture de protection aimantée existe pour compléter le look. Vous trouverez aussi deux boutons physiques pour tourner les pages.



C'est la première Kindle qui résiste à l'eau. Le bain et la piscine, ne partez pas faire de la plongée avec. La machine est plus puissante il n'y a pas de latence lors du chargement des pages en encre numérique. Un détecteur permet de régler la luminosité automatiquement en fonction de votre environnement et vous pourrez aussi charger votre livre audio dans l'Oasis. Seul problème : l'absence de prise jack nécessitera un casque bluetooth et vous ne pourrez pas lire et écouter en même temps.

Kobo Aura H2O : une résolution moins fine

Dans la catégorie liseuse qui résiste à l'eau on retrouve la bien nommée Kobo Aura H2O. 179 euros, 207g, un écran de 6.8 pouces et une résolution un peu moins précise si vous regardez de près.



Les systèmes Kobo tolèrent plus de formats de livres numériques et son interface logicielle est nettement plus plaisante à l’œil. Mais la question des formats pose finalement peu de problème si vous utilisez un logiciel comme Calibre sur votre ordinateur pour intégrer vos livres numériques

Kobo Aura One : l'écran le plus grand

Sa grande sœur la Kobo Aura One est la machine la plus grande. 229 euros, 230 g pour un écran de presque 8 pouces. L'équivalent d'un livre broché. Un confort supplémentaire qui s'accompagnera d'une plus grande difficulté à glisser votre liseuse dans un poche de manteau ou dans une main sur la largeur. Les deux Kobo résistent à l'eau et on l'avantage de vous permettre de choisir entre un rétroéclairage chaud ou froid en fonction de vos goûts. Un vrai plus.