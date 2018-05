VIDÉO - Hydrogen One, le smartphone holographique de RED est pour bientôt

publié le 21/05/2018 à 18:19

Les contours du premier smartphone holographique du marché se précisent. Plusieurs journalistes américains ont pris en main récemment l'Hydrogen One, l'appareil conçu par le fabricant de caméras professionnelles RED en partenariat avec la start-up Leia Inc., dont le nom est directement inspiré de l'hologramme de la princesse Leila dans le premier Star Wars. L'Hydrogen One est un smartphone dont l'écran est capable de reproduire des images holographiques. Il intègre pour cela deux caméras en façade qui observent et suivent le placement du visage et des yeux de l'utilisateur pour créer une illusion holographique.



Cet effet repose sur une technologie d'auto-stéréoscopie, un type de représentation d'images en relief ne nécessitant pas le port de lunettes 3D, comme le proposent déjà les consoles Nintendo 3DS. Le système joue sur le rétroéclairage de la dalle LCD pour orienter la lumière dans différentes directions de façon à offrir une perspective légèrement décalée aux images parvenant à chaque œil. L'utilisateur a alors l'impression de voir l'image flotter dans l'air. L'écran 5,7 pouces d'une définition de 2560 x 1440 pixels peut ainsi passer d'un affichage standard en deux dimensions à un mode holographique en 3D.

Un écran holographique pourquoi faire ?

Le rendu et l'utilité de cette curiosité technologique sont encore un mystère. RED et Leica Inc. cultivent volontiers le secret autour de leur smartphone holographique dont la présentation officielle est prévue pour les 2 et 3 juin à Los Angeles. Les journalistes conviés dans les studios holywoodiens du fabricant de caméras ont seulement été autorisés à immortaliser l'arrière du téléphone. Selon la société, filmer l'écran de l'Hydrogen One ne rendrait pas justice à l'illusion holographique.

> RED Hydrogen One hands-on

Les rares privilégiés qui ont pu assister à la démonstration ont apprécié le résultat. Dieter Bohn, journaliste à The Verge, décrit une image qui "ne sort pas vraiment de l'écran" et "donne surtout une sensation de profondeur". Il a notamment été séduit par l'usage de l'hologramme dans une conversation vidéo sur le modèle de FaceTime avec un autre utilisateur du smartphone dont le visage était reproduit sous la forme d'un "holo chat" en trois dimensions.



Selon lui, l'Hydrogen One fait faire un grand pas en avant à la 3D sur smartphone : "J'ai pu déplacer et incliner le téléphone sans que l'effet ne se brise. Ça fonctionnait à la fois en paysage et en portrait. Et la profondeur de la 3D était meilleure que tout ce que j'ai vu sur un smartphone auparavant, même si ça n'est pas très difficile". Il est vrai que le dernier modèle à s'être essayé à l'affichage 3D, le Fire Phone d'Amazon, n'était pas très convaincant.

Un smartphone modulaire et très cher

L'Hydrogen One est aussi un smartphone modulaire. Le dos de l'appareil intègre une grille de connecteurs magnétique permettant de lui greffer des modules additionnels. RED a déjà annoncé que le smartphone pourra utiliser des objectifs photo de marques comme Fuji, Nikon, Leica ou Fuji. Le concept rappelle la gamme Moto Z de Motorola dont les smartphones peuvent accueillir une dizaine de Mods, des accessoires complémentaires comme une manette de jeu, une batterie externe ou un vidéo-projecteur de poche.



L'Hydrogen One ne s'adressera pas au grand public. Il sera vendu très cher, à 1.195 dollars pour la version en aluminium et 1.595 dollars pour celle en titane. Un positionnement très haut de gamme pas forcément justifié par le reste de sa fiche technique qui déroule un processeur Snapdragon 835 (haut de gamme en 2017), une mémoire inconnue et un port USB classique. Le smartphone sera lancé sur le marché américain en août. On ignore s'il sera proposé en Europe pour l'instant.