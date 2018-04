VIDÉO - Huawei P20 Pro : le meilleur challenger de l'iPhone X et du Galaxy S9

publié le 07/04/2018 à 10:11

Voici le smartphone qui veut faire oublier l’iPhone X et le Galaxy S9. Lancé le 6 avril par Huawei, le P20 Pro a tout du meilleur challenger de l’année. Son design très réussi n’a pas à rougir face à ses concurrents. Comme l’iPhone X, il bénéficie d’un grand écran OLED Full HD+ de 6,1 pouces avec encoche, qu’une option permet de dissimuler pour les puristes. La technologie OLED offre des noirs plus profonds et des couleurs plus contrastées que le LCD. L'écran est de très bonne qualité même s'il est un peu moins lumineux que celui de l'iPhone X.



L'interface Android épurée du Huawei P20 Pro est facile à prendre en main. Elle repose sur Android 8.1 Oreo et la surcouche EMUI 8.1. Un bouton physique permet d’effectuer plusieurs actions. Un appui court pour revenir en arrière, un appui long pour l'écran d'accueil et un effleurement vers la gauche pour le mode multitâche. Le bouton principal renferme aussi un capteur d’empreintes digitales très réactif qui complète parfaitement le système de reconnaissance faciale. Ce dernier est cependant moins sécurisé que Face ID d'Apple, qui utilise des capteurs en 3D.

Un photophone à l'aise de jour comme de nuit

Le P20 Pro tire son épingle du jeu avec son triple capteur photo. Il est le premier smartphone à combiner un capteur principal 40 mégapixels, un capteur monochrome 20 mégapixels pour les photos en noir et blanc et un téléobjectif 8 mégapixels pour le mode portrait. Complété par le processeur intelligent Kirin 970 qui optimise les réglages pour une vingtaine de scènes préprogrammées, cet appareil photo doit permettre de réaliser des clichés parfaits à chaque fois, selon Huawei.

Dans les faits, le P20 Pro s'en sort très bien de jour comme de nuit. Les photos sont de très bonne qualité et particulièrement détaillées en journée. Les couleurs sont réalistes, juste un peu plus contrastées que chez Apple et Samsung. Le zoom hybride fois 5 est particulièrement réussi, tout comme le mode portrait avec effet de flou d'arrière-plan, qu'il est possible d'ajuster après la prise de vue.



La nuit, les images sont étonnement nettes et lumineuses avec un bon niveau de détail aussi. Le P20 Pro peut capturer des photos avec des niveaux de lumière très faibles. Des performances sans commune mesure avec les standards de la concurrence, qui redouble d'effort sur ce point ces derniers temps. Les fans de selfies trouveront aussi leur bonheur dans les nombreuses fonctionnalités de retouche offertes par le logiciel.

Un smartphone endurant

Pour le reste, le P20 Pro est un peu moins puissant que les derniers iPhone et Galaxy mais la différence se ressent peu au quotidien. La puce maison Kirin 970 offre des performances haut de gamme et sa partie dédiée à l'intelligence artificielle vient soutenir plusieurs fonctionnalités de l'appareil comme l'allocation des ressources et l'autonomie afin de préserver sa durée de vie.



Sa batterie de 4.000 mAh tient une journée et demie sans problème et le place parmi les meilleurs élèves du marché. Elle est évidemment compatible charge rapide.



Au rayon des regrets, on notera l’absence de prise jack et une mémoire non extensible. Des défauts loin d’être rédhibitoires pour le prix du P20 Pro, 899 euros, plus abordable que l’iPhone X et le Galaxy S9+ vendus respectivement à partir de 1.159 euros et 959 euros.