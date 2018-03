VIDÉO - Huawei Mate 10 Pro : pas encore la révolution IA, mais un excellent smartphone

publié le 28/10/2017 à 10:00

Voila donc le premier "superphone". Disponible d’ici la fin du mois d’octobre, le Huawei Mate 10 Pro est le premier smarpthone dont le processeur est annoncé optimisé pour l’intelligence artificielle. Grâce à sa puce Kirin 970 octo-core et son unité de traitement neuronale, le téléphone est capable de réfléchir comme un cerveau humain. Les bénéfices de l'intelligence artificielle sont essentiellement invisibles. Elle vient en appui de toutes les fonctions du téléphone pour améliorer ses performances et augmenter sa durée de vie en allouant intelligemment les ressources nécessaires aux applications?.



L'influence visible de l'intelligence artificielle se ressent surtout dans la photo. L’appareil analyse l’environnement pour adapter les réglages en conséquence. Face à un visage, il bascule automatiquement en mode portrait. Face à un repas, il intensifie les couleurs, etc. L'intelligence artificielle est aussi mise à contribution par une application permettant de traduire des voix et des textes à la volée de façon particulièrement efficace, même si elle a besoin d'être connectée à Internet pour fonctionner alors que le constructeur assurait que les opérations étaient effectuées localement lors de la présentation du smartphone.

Parmi les meilleurs smartphones de 2017

Pour le reste, le Mate 10 Pro de Huawei est clairement l’un des meilleurs smartphones de l’année. Il affiche un design moderne avec des bordures supérieures et inférieures réduites à leur plus simple expression et un taux d'occupation de l'écran supérieur à 81%. Son écran OLED de six pouces allongé est lumineux et contrasté et offre une bonne lisibilité en toute circonstance. Son interface Android 8 est on ne peut plus efficace même si certains raccourcis pensés pour fluidifier son utilisation sont mal réalisés.

Son processeur épaulé par 6 Go de RAM autorise les usages les plus exigeants, à l'exception de la réalité virtuelle. Il n'est pas non plus adapté aux applications de réalité augmentée car la plateforme Android ARCore dédiée à cette technologie n'est pas encore totalement déployée. Et sa batterie de 4.000 mAh permet de tenir jusqu’à deux jours avant de le recharger (via charge rapide) une fois la dernière mise à jour logicielle effectuée.



Le double capteur photo bénéficie toujours du partenariat avec le fabricant allemand de lentilles Leica. Composé d'une optique monochrome de 20 mpx et d'une optique RVB de 12 mpx, le module offre un grand angle et un mode portrait efficace, y compris en selfie, et fait du Mate 10 Pro l'un des meilleurs photophones de l'année. Enfin, un mode PC permet de l'utiliser comme un ordinateur de poche en le branchant à un câble USB-C vers HDMI. Pas besoin de dock, comme le Galaxy S8, le smartphone fait à la fois office d'unité centrale et de trackpad tactile.

Moins cher que l'iPhone X et le Galaxy S8

Au rayon des regrets, on notera surtout l’absence de prise jack (même si le Mate 10 Pro est livré avec une paire d'écouteurs USB-C et un adaptateur USB-C pour prise jack) et de port pour carte microSD permettant d'étendre sa mémoire initiale de 64 ou 128 Go. Mais à 799 euros à l'achat, le Mate 10 pro se pose en concurrent sérieux de l'iPhone 8 et du Galaxy S8, vendus à partir de 809 euros, et de l’iPhone X, proposé à partir de 1.159 euros.