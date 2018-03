VIDÉO - HTC U11, faut-il craquer pour le premier photophone à presser ?

publié le 29/07/2017 à 11:30

Le HTC U11 est le premier smartphone à squeezer. Pour son dernier modèle, le fabricant taïwanais a voulu expérimenter une nouvelle façon d’interagir avec le smartphone. Baptisée Edge Sense, cette fonctionnalité étonnante permet de déclencher des actions prédéfinies en pressant brièvement ou plus longuement les deux côtés de l’appareil.



Plutôt bien exécuté, ergonomique et facile, les actions répondent bien : la fonction est plutôt pratique pour prendre une photo et réaliser une capture d’écran à une main. Cela dit, l’intérêt est un peu trop limité pour constituer une réelle avancée technologique : des boutons physiques auraient pu faire la même chose.

D’une manière générale, le dernier né d’HTC est un smartphone haut de gamme efficace. Son désign est élégant avec un habillage en verre incurvé sur les côtés. Dommage que le dos en verre soit un peu trop réceptif aux traces de gras et aux empreintes.

Le HTC U11 bénéficie d’un écran Quad HD de 5,5 pouces lumineux et contrasté mais un peu daté en comparaison des nouveaux standards du secteur : sa surface d’affichage utile n’est que de 70% quand Samsung et LG proposent déjà autour de 80%. La faute à des bordures trop épaisses aux deux extrémités de la face avant.

Un module photo de qualité

Pour le reste, le HTC U11 évolue sous Android 7 avec un processseur Snapdragon 835, 4 Giga de RAM et 64 Giga de mémoire. Il propose quelques gestes et raccourcis intuitifs appréciables, un capteur d’empreinte efficace et est étanche. Mais comme l’iPhone 7 avant lui, il ne comporte pas de sortie jack.





S’il fallait conseiller le U11 pour une fonctionnalité, c’est assurément pour son module photo. Équipé d’un capteur 12 mégapixels à l’arrière et 16 mégapixels à l’avant, il signe des clichés précis et détaillés en plein jour et étonnement lumineux de nuit. Dommage, toutefois, qu’il soit privé de mode portrait ou de grand angle. Enfin, son autonomie le situe dans la moyenne haute du marché. Et la charge rapide permet de gagner 50% en un peu moins d’une demi-heure.

Conclusion

Au final, le HTC U11 est un smartphone hautement recommandable, davantage pour son interface efficace et son appareil photo parmi les meilleurs du marché que la fonction "squeeze" qui est plus anecdotique. Mais à 759 euros, il fait face au Galaxy S8, à l'iPhone et au LG G6, qui peuvent chacun faire valoir des particularités appréciées du grand public comme les écrans sans bord ou des doubles capteurs photo.



