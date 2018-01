VIDÉO - Honor View 10, un smartphone intelligent et puissant pour 500 euros

publié le 27/01/2018 à 10:00

Disponible depuis début janvier pour 500 euros, le Honor View 10 récupère la plupart des fonctionnalités du Huawei Mate 10 Pro, vendu 300 euros plus cher, et se pose d'emblée comme l'un des meilleurs rapport qualité-prix du marché. Il est aussi le premier smartphone de la marque Honor à bénéficier d’un écran au format panoramique, même si ses bordures sont un peu plus épaisses que sur les smartphones borderless haut de gamme. Moins lumineux qu'une dalle OLED, cet écran IPS de 6 pouces à la définition Full HD est tout de même très confortable.



Le View 10 fait dans le classique sur le plan du design. On retrouve des finitions en métal, un double capteur protubérant à l’arrière et un bouton principal avec capteur d’empreinte à l’avant. Malgré ce format allongé, l’appareil se manipule facilement. En plus d’être particulièrement réactif, le capteur d’empreinte remplace les boutons de navigation habituels. Un appui court permet de revenir en arrière, un appui long à l’écran principal et un glissement ouvre le multitâche.

L'une des puces les plus puissantes du marché

Équipé du même processeur Kirin 970 que le Huawei Mate 10 Pro, le View 10 offre des performances dignes des meilleurs appareils du marché. Il jongle entre les applications avec fluidité et supporte les jeux les plus exigeants. Comme la puce est optimisée pour l’intelligence artificielle, le téléphone gère plus efficacement l’allocation des ressources. L’appareil tient facilement une journée sans recharge et fait la moitié du plein en une demi-heure seulement.

L’intelligence artificielle vient aussi en appui du téléphone pour les photos. L’appareil analyse l’environnement pour adapter les réglages en conséquence. Face à un visage par exemple, il bascule automatiquement en mode portrait. Le double capteur couleur et monochrome est réactif et efficace au quotidien même si le détourage des sujets du mode portrait est encore perfectible.

Pas d'écran OLED ni d'étanchéité

Le View 10 est livré avec Android 8 Oreo et une surcouche maison personnalisable. À noter la présence de l’application Microsoft capable de traduire des langues à la volée. Le View 10 bénéficie aussi du premier système de reconnaissance faciale développé par Honor. Le dispositif n’est pas aussi sécurisé que Face ID d’Apple mais il est très rapide au quotidien. Le visage peut aussi servir à afficher le contenu des notifications sur l’écran verrouillé.



Puissant, endurant, intelligent, le Honor View 10 s’impose comme l’une des très bonnes affaires de l’année en concurrence directe avec le OnePlus 5T. Un smartphone bon sous tout rapport auquel il ne manque finalement qu’un écran OLED et l’étanchéité.