publié le 17/02/2018 à 14:35

Avec son design attractif, ses quatre caméras et son grand écran 18:9, difficile de croire que le Honor 9 Lite coûte 200 euros. Disponible au prix de 229 euros depuis début février (avec une offre de remboursement immédiate de 30 euros pour tout achat effectué jusqu'au 28 février), le dernier smartphone de la filiale de Huawei démocratise un peu plus certaines caractéristiques qui étaient réservées il n'y a pas si longtemps encore aux modèles haut de gamme de la marque.



Le Honor 9 Lite marque d'abord des points sur le plan du design. Le matériau et les finitions sont irréprochables. Le verre à l'avant et à l'arrière donne un aspect premium avec effet miroir à l'appareil, même s'il est un peu trop sujet aux traces de doigts. Les capteurs photos sont très bien intégrés et les bords arrondis facilitent la prise en main.

Un bon écran, des usages limités

C'est désormais la norme chez Honor. Le Honor 9 Lite bénéficie d'un écran LCD 18:9 aux bordures réduites. Cela lui permet d'afficher une diagonale de 5,6 pouces dans un format compact de 5,2 pouces. Lumineux et bien calibré, l'écran bénéficie aussi d'une définition Full HD+. De quoi assurer un bon confort de lecture même s'il manque un peu de contrastes.

Le Honor 9 lite embarque la même puce Kirin 659 que le Honor 7X. Un processeur de bonne facture pour son prix qui offre des performances convenables pour un usage quotidien. Le Web, les messages, les photos et les réseaux sociaux tournent sans souci avec les 3 Go de RAM de l'appareil.



Mais ce dernier n'est pas très véloce en mode multitâche et carrément léger pour les jeux en 3D. Il bénéficie de la dernière version d'Android 8 Oreo et de la mise à jour de la surcouche EMUI 8 par défaut, avec toutes leurs options de personnalisation et d'optimisation.

Une double caméra originale en façade

Malgré une batterie de 3.000 mAh, l'autonomie n'est pas vraiment le point fort de l'appareil qui ne dépasse généralement pas la journée et s'épuise rapidement en mode jeu. Faute de port USB-C (seul un port micro USB est proposé), la charge rapide n'est pas non plus au rendez-vous. Compter deux bonnes heures pour faire le plein d'énergie.



La principale originalité du Honor 9 Lite réside dans ses quatre caméras. En plus du double capteur 13+2 Mpx à l'arrière, il dispose d'une double optique en façade pensée pour les selfies. Le double capteur 13+2 Mpx permet d'accentuer l'effet bokeh et offre un détourage plus précis des contours du visage. Le flou d'arrière-plan est réglable pendant et après la prise de vue avec différents effets.

Conclusion

Très convaincant à défaut d'être impressionnant, le Honor 9 Lite se pose comme l'un des meilleurs rapports qualité prix du marché. Il répond présent pour les usages les plus courants et offre quelques caractéristiques peu communes (double caméra à l'avant, écran 18:9, coque en verre) pour cette gamme de prix.