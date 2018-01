VIDÉO - Honor 7X, le smartphone borderless à prix raisonnable

publié le 14/01/2018 à 10:02

Un smartphone à écran panoramique pour moins de 300 euros. Telle est la promesse du Honor 7X, le dernier smartphone de la marque Honor.



Créée il y a quatre ans pour cibler les jeunes connectés, la filiale de Huawei s'est imposée comme l'un des fabricants les plus dynamiques du secteur grâce à ses smartphones au design soigné qui proposent des caractéristiques directement héritées des appareils haut de gamme de Huawei. Ce pour un tarif abordable.

Comme son prédécesseur, le 6X, qui avait introduit le double capteur photo dans la gamme, le Honor 7X, disponible depuis début décembre, s'inscrit également dans cette stratégie. Au sortir d'une année marquée par l'avènement des écrans bord à bord, il participe à la démocratisation de ce format d'écran jusqu'ici réservé aux smartphones haut de gamme comme l'iPhone X, le Galaxy S8, le LG G6 et le Huawei Mate 10 Pro.

Une belle finesse d'affichage

Le Honor 7X bénéficie d'un écran Full HD de 5,93 pouces au format panoramique 18:9 qui renforce l'immersion et le confort de lecture. L'appareil n'est pas plus encombrant qu'un écran de 5,5 pouces pour autant grâce à la réduction des bordures en haut et en bas de la face avant. La luminosité est satisfaisante pour un écran LCD, les couleurs sont bien contrastées.



Honor fait dans la sobriété sur le plan du design avec une coque en métal et des finitions classiques. En l’absence de bouton physique, remplacé par un triptyque virtuel, le capteur d’empreintes digitales est placé à l’arrière. Il s'avère efficace et précis à l'usage. Comme souvent chez Huawei, l’ergonomie est excellente.



L’interface Android 7.0 et la surcouche EMUI 5.1 offrent une partie logicielle efficace avec de nombreuses options de personnalisation.

Un smartphone polyvalent mais peu endurant

Le processeur Kirin 659 octocoeurs et les 4 Go de mémoire de l’appareil assurent une puissance suffisante pour la plupart des usages demandés à un smartphone actuel. Les jeux exigeants ne sont pas sublimés par la machine mais ils tournent tout de même avec une bonne fluidité. On passe d'une application à l'autre sans soucis en mode multitâche.



La partie photo est assurée par un capteur principal de 16 mégapixels secondé par un capteur 2 mégapixels permettant de créer un effet portrait avec flou d'arrière-plan. La mise au point est rapide et les photos sont réussies en plein jour. Mais l’appareil est plus à la peine lorsque la lumière vient à manquer. Le Honor 7X peut filmer en 1080p à 30 images par seconde.



Malgré une batterie de 3.340 mAh, l’autonomie du Honor 7X ne dépasse pas la journée en usage polyvalent. Au rayon des déceptions toujours, on notera aussi l’absence de prise USB-C, qui n'autorise pas l'appareil à bénéficier de la recharge rapide, et l'absence de certification d’étanchéité. En revanche, la prise jack est bien au rendez-vous.

Conclusion

Avec le 7X, Honor signe un bon smartphone polyvalent à cheval entre l’entrée et le milieu de gamme. Son écran bord à bord le fait sortir du lot dans son segment d'appareils vendus à moins de 300 euros.



L’ensemble propose un rapport qualité prix plus intéressant que le Wiko View Prime (270 euros), qui le place en concurrence directe avec le Moto G5 Plus de Lenovo et le Galaxy J5 de Samsung, disponibles à moins de 250 euros.