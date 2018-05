publié le 09/05/2018 à 20:02

C'est l'image qui restera de la conférence d'ouverture de la convention Google I/O, mardi 8 mai. Google a fait la démonstration des progrès de son intelligence artificielle dans la compréhension du langage naturel, la reconnaissance et la synthèse vocale. Dans une vidéo de présentation, Google Assistant, le majordome virtuel présent sur tous les smartphones Android, a échangé directement avec l'accueil d'un restaurant pour réserver une table pour dîner.



Le système s'est exprimé avec une fluidité étonnante, allant jusqu'à relancer son interlocuteur pour connaître les pics d'affluence de l'établissement et marquant même quelques temps d'hésitation caractéristiques du phrasé humain. À l'autre bout du fil, l'employée pouvait difficilement se douter qu'elle conversait avec un programme informatique.

Quelques minutes plus tard, Google Assistant a remis le couvert pour prendre rendez-vous chez le coiffeur cette fois-ci. Deux moments surréalistes qui ont scotché le public présent au siège californien de Google mardi soir.

La technologie Google Duplex

Derrière cette fonctionnalité, on retrouve un nouveau système d'intelligence artificielle de Google intitulé Google Duplex. Duplex repose sur un réseau de neurones entraîné sur des conversations téléphoniques anonymisées par Google. Il utilise la technologie de reconnaissance vocale de Google pour transformer les phrases en requêtes et prend en compte les échanges précédents de la discussion pour comprendre le contexte.



Dans un post de blog, le géant californien assure que ses capacités conversationnelles lui permettent de comprendre des phrases et ordres complexes et de soutenir une conversation avec un humain en marquant des pauses et des interjections pour plus de réalisme. Le système est par exemple capable de comprendre si "Ok pour 4" désigne le nombre de personne ou l'horaire en fonction du contexte.

Une fonctionnalité encore limitée

Google Duplex est encore en phase d'expérimentation. La fonctionnalité sera déployée en test l'été prochain pour certains utilisateurs de la version anglaise de Google Assistant et de Google Home. Il faudra sans doute attendre de longs mois avant de voir la fonction disponible en français. Elle est pour l'instant limitée à des tâches précises : prendre un rendez-vous, réserver un restaurant ou s'enquérir de l'ouverture d'un lieu public. Les réponses apportées par les établissements interrogés par Google Assistant sur leurs horaires d'ouverture ou leur affluence pourront être utilisées pour mettre à jour les fiches d'information des lieux.



Il suffira de dire "Ok Google, réserve une table pour six personnes dans tel restaurant" pour que le programme passe l'appel, en prenant en compte les exigences de l'utilisateur, et ajoute le rendez-vous confirmé dans l'agenda. Le système pourra appeler tous les lieux enregistrés avec un numéro de téléphone dans Google Maps. Mais pas les particuliers. L'outil ne fonctionnera qu'avec les professionnels.

Vers un futur assisté ?

Google veut permettre aux utilisateurs de gagner du temps en s'épargnant des appels susceptibles d'être automatisés et aux entreprises ne disposant pas de service de réservation en ligne de gagner en réactivité. Le système peut aussi permettre de s'affranchir des barrières linguistiques et de résoudre les problèmes d'accessibilité.



Comme Doctolib ou Uber, Google veut débarrasser les utilisateurs des interactions sociales superflues mais nécessaires à l'utilisation de certains services. À terme, des intelligences artificielles pourraient facilement discuter entre elles pour effectuer ce genre de tâches. La disparition des call center ne serait alors plus très loin.



Reste à voir le véritable avancement du projet. Il y a un an, Google promettait de faire tomber la barrière de la langue à la faveur d'une paire d'écouteurs traducteurs instantanés qui se sont avérés beaucoup moins efficaces en pratique que dans la démonstration effectuée lors de la Google I/O 2017.