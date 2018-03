publié le 10/03/2018 à 10:02

Disponibles le 16 mars pour 859 et 959 euros, le Galaxy S9 et le S9+ s’inscrivent dans la continuité des S8 et S8+. Le changement le plus significatif concerne leur appareil photo. Pour la première fois dans l'histoire de l'industrie - du moins, sur un produit best-seller car Nokia avait déjà tenté le coup par le passé sur l'un de ses smartphones-, un téléphone portable intègre une caméra à ouverture variable. Le capteur principal 12 Mpx du Galaxy S9 bénéficie d’un système à double objectif mécanique permettant d'ajuster l'ouverture du diaphragme selon les conditions d’exposition.



Des photos plus lumineuses la nuit, mais...

Samsung promet de résoudre ainsi le principal défaut des appareils photo de smartphones : les photos en basse lumière. Les constructeurs ont proposé des capteurs à ouverture plus large ces derniers mois (jusqu'à f/1,5), avec des appareils capables de capter de plus en plus de lumière. Mais les objectifs se limitaient à une ouverture fixe à cause du manque de place à l'intérieur des terminaux. Celui du S9 peut jongler entre deux positions pour mieux doser la quantité de lumière qui atteint le capteur.

La nuit, dans la pénombre ou dans une pièce tamisée, il choisit automatiquement une ouverture large à f/1,5 pour laisser entrer plus de lumière. Quand les conditions sont favorables, il opte pour une ouverture plus faible de f/2.4 pour augmenter la profondeur de champ et la netteté du cliché. Le résultat est plus ou moins probant. Les photos font moins de bruit en basse lumière. Mais elles sont plus chaudes et saturées que sur l’iPhone X. Les fans du traitement de l'image de Samsung y trouveront leur compte, les autres un peu moins.

Un téléobjectif pour le mode portrait sur le S9+

Le S9+ bénéficie d’un second capteur téléobjectif pour jouer sur la profondeur de champ en mode portrait. Le logiciel permet d'ajuster le flou d'arrière-plan avant et après la prise de vue pour amplifier ou atténuer l'effet bokeh. Le résultat est convaincant si les conditions sont optimales. L'appareil se montre plus à la peine que celui de l'iPhone X dans le cas contraire.





Le S9 et S9+ peuvent aussi tourner des super-ralentis à 960 images par seconde en haute-définition. Le mode automatique est plutôt efficace même si l'on observe du bruit lorsque l'éclairage n'est pas optimal. Mais le mode manuel est pour le moins incompréhensible. À voir si Samsung fournir une mise à jour logicielle pour corriger le tir.

Des emojis animés en réalité augmentée

Enfin, les deux modèles permettent de créer des emojis animés à son image pour personnaliser les messages. Une fonction plus proche des Bitmoji que des Animojis de l'iPhone X. Le résultat est plus ou moins concluant selon les visages. Les barbus seront déçus de constater que l'application ne prend pas vraiment en compte leur pilosité.



Malgré une esthétique discutable et un tracking moins perfectionné que le système TrueDepth de l'iPhone X, ces emojis animés ont l'avantage de fonctionner avec les messageries tierces comme WhatsApp ou Facebook Messenger.