publié le 17/03/2018 à 10:02

Faut-il craquer pour le Galaxy S9 ? Disponibles vendredi 16 mars, le dernier smartphone de Samsung et son grand-frère le Galaxy S9+ ont de nombreux points communs avec les Galaxy S8 et S8+ commercialisés un an plus tôt. À l'époque, le constructeur sud-coréen réveillait le monde de la téléphonie en introduisant un magnifique écran borderless offrant une surface d'affichage plus grande pour un encombrement pas plus important grâce à la réduction des bordures de la face avant de l'appareil. Un an plus tard, cette tendance a gagné tous les niveaux du marché et Samsung se contente d'améliorer l'existant.



La nouvelle génération du Galaxy apporte des innovations discrètes aux derniers modèles. Les nouveautés se concentrent sur l'appareil photo qui inaugure une lentille à double ouverture inédite. Rien de nouveau, ou presque, sur le plan du design. Le S9 est toujours aussi beau et confortable à utiliser avec son écran Super Amoled infini aux bords incurvés et sa coque en verre. Le principal changement concerne le capteur d’empreintes. Recentré sous la caméra, il est plus facile à atteindre.



Un meilleur appareil photo que le Galaxy S8

L’appareil photo, justement, est la grande nouveauté de cette génération. Samsung promet ni plus ni moins de réinventer la caméra. Les deux modèles bénéficient d’un objectif principal 12 Mpx à ouverture variable inédit sur le marché. Le capteur peut jongler entre une ouverture large f/1,5 pour laisser entrer plus de lumière, ou une plus faible f/2,4 pour plus de netteté en journée. Le résultat est une affaire de goûts. Les photos font effectivement moins de bruit en basse lumière mais elles sont plus chaudes et saturées que sur l’iPhone X par exemple.

Le Galaxy S9+ bénéficie pour sa part d’un second capteur téléobjectif 12 Mpx à ouverture fixe f/2.4 pour jouer sur la profondeur de champ en mode portrait. Le logiciel permet d’ajuster le flou d’arrière-plan avant et après la capture pour amplifier l’effet bokeh. Les deux modèles peuvent aussi tourner des super ralentis à quasiment 1000 images par seconde en HD. Mais la fonction est capricieuse. Il faut beaucoup de lumière pour ne pas perdre en qualité d’image.

Toujours un monstre de puissance

L’appareil photo est aussi mis à contribution par une nouvelle fonction qui rappelle les Animojis d’Apple. Le Galaxy S9 offre la possibilité de créer des emojis à son image en réalité augmentée pour les utiliser ensuite dans des conversations. Le rendu est un peu grossier mais la fonction est accessoire. Malgré ces quelques défauts, le S9 et le S9+ sont toujours parmi les meilleurs photophones du marché, avec notamment une excellente stabilisation vidéo.



Pour le reste, les deux modèles sont des monstres de puissance. Les applications tournent sans aucun ralentissement grâce au dernier processeur Exynos 9810 épaulé par 4 Go de mémoire vive (6 Go pour le S9+). L’autonomie reste dans la moyenne haute (une journée et demi) et la charge rapide permet de faire un demi plein en trente minutes.



Sur le plan de la sécurité, Samsung complète le capteur d'empreintes et le scanner d'iris par un dispositif de reconnaissance faciale. Ce système combine le scanner d'iris et un balayage en deux dimensions du visage pour déverrouiller l'appareil. Les deux modèles bénéficient de l’assistant intelligent Bixby qui peut reconnaître des lieux et des photos. Ils sont étanches jusqu’à 1,5 m de profondeur et embarquent un port double SIM qui permet de jongler entre deux puces personnelle et professionnelle.

Conclusion

Un an après avoir redéfini les codes du smartphone avec le Galaxy S8 et son écran sans bordures, Samsung propose cette année une évolution moins spectaculaire de son smartphone vedette. Le Galaxy S9 et le S9+ reprennent les points forts du S8 et améliorent sensiblement son appareil photo. Ils figurent sans souci parmi les meilleurs smartphones de l'année. Mais à 859 et 959 euros, ces améliorations timides ne justifient pas forcément de craquer si vous avez déjà un Galaxy S8 ou un autre smartphone haut de gamme sorti ces derniers mois.