Les constructeurs de smartphones ne jurent plus que par les écrans borderless. Après une année 2017 marquée par l'avènement de ce nouveau format sur les modèles les plus hauts de gamme, les premières semaines de l'année en cours confirment cette tendance. Les écrans bords à bords deviennent plus accessibles et sont en passe de devenir un nouveau standard dans la téléphonie. Le Galaxy A8 de Samsung, le Honor View 10 et le OnePlus 5T proposent désormais ce format d'écran à des tarifs inférieurs à 500 euros.



Ce type d'écran présente plusieurs avantages. En plus de donner un design plus gracieux aux smartphones, ils offrent une immersion renforcée à l'utilisateur et permettent de profiter d'un format panoramique 18:9 en lecture et en vidéo lorsque les applications ont été mises à jour pour s'adapter à ces nouvelles dimensions (ce qui est de plus en plus souvent le cas).

Les écrans borderless permettent aussi aux marques de proposer des smartphones plus compacts. Après plusieurs années de course aux écrans XXL, les progrès technologiques ont autorisé les fabricants de smartphones à rogner sur les bordures habituellement en haut et en bas de l'écran, lorsqu'elles ne sont pas tout simplement supprimées pour étendre l'écran à l'intégralité de la face avant du téléphone.

De très bons smartphones polyvalents

Le Honor View 10, le OnePlus 5T et le Galaxy A8 permettent de profiter de ces nouvelles dimensions à des tarifs plus avantageux que l'iPhone X ou le Galaxy Note 8. Ils figurent tous trois parmi les meilleurs rapports qualité-prix du marché. Ils bénéficient tous de la charge rapide en USB-C, des dernières fonctions d'Android Oreo (à l'achat ou après une mise à jour logicielle), d'une prise jack et d'un capteur d'empreintes digitales.



Certains points permettent néanmoins de les départager. Le Galaxy A8 se distingue grâce à son très bon écran Super Amoled, son excellente autonomie, sa résistance à l'eau et à la poussière et son interface logicielle Samsung éprouvée. Mais il manque un peu de puissance par rapport à ses deux concurrents asiatiques.



Le OnePlus 5T et le Honor View 10 embarquent deux processeurs haut de gamme autorisant tous les usages. La puce du View 10 est même optimisée pour l'intelligence artificielle et vient en appui de certaines fonctions du smartphone, comme les photos, l'autonomie et la traduction. Le OnePlus 5T peut quant à lui se targuer d'avoir un écran Oled. Mais l'un comme l'autre ne sont pas étanches.

Ce qui les sépare des meilleurs smartphones

L'écart avec les meilleurs smartphones du marché se resserre. Le Honor View 10 récupère la plupart des caractéristiques et des composants du meilleur smartphone de la maison-mère Huawei, vendu 300 euros plus cher. Le Galaxy A8 bénéficie du même type de filiation avec le Galaxy S8. Et proposer du haut de gamme à bas prix est le credo de OnePlus depuis toujours.



La différence se fait surtout sentir sur certaines caractéristiques. L'étanchéité et la résistance à la poussière garanties par la certification IP68, la reconnaissance faciale sécurisée (Face ID d'Apple) et la charge sans-fil sont encore l'apanage du très haut de gamme.



La partie photo est l'autre critère différenciant des smartphones haut de gamme. Les capteurs photos du Galaxy A8, du OnePlus 5T et du Honor View 10 ne rivalisent pas avec ceux de l'iPhone X, du Galaxy Note 8, du LG V30 ou du HTC U11 en terme de réactivité, de précision et de rendu.