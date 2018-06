publié le 16/06/2018 à 10:10

Il n'est plus forcément nécessaire de payer 800 euros pour s'offrir un smartphone haut de gamme. Sous l'impulsion de constructeurs agressifs, plusieurs appareils proposent désormais tout ce qu'on attend d'un téléphone en 2018 pour environ 500 euros.



Le Honor 10 (399 euros), le OnePlus 6 (519 euros), le Nokia 7 Plus (399 euros) et le Xperia XZ2 Compact (environ 549 euros mais proposé récemment à 379 euros par Orange en vente flash) lancés ces dernières semaines (auxquels on pourrait rajouter le ZenFone 5 d'Asus et le Galaxy A8 2018 de Samsung) n'ont plus grand chose à envier aux derniers iPhone 8 et iPhone X, au dernier Galaxy S9 et aux dernier Huawei P20 en terme de qualité d'écran, de performances pures et d'autonomie.

L'écart avec les modèles les plus chers du marché se resserre, même s'il reste tangible sur le plan de la photographie notamment. Suffisant pour justifier une différence de prix de 200 à 300 euros ?

Design et écran

Sur le plan du design, Honor et OnePlus proposent des appareils élancés avec de grands écrans à encoche pour augmenter la surface d'affichage, comme Apple avec l'iPhone X. Le Nokia 7 Plus est plus passe-partout avec son look sobre et rétro, dans la lignée des appareils Android lancés l'an passé.



Avantage OnePlus parmi les challengers, le seul à proposer un dos en verre et un écran OLED, une technologie offrant plus de luminosité et de contrastes plus confortable à l'usage, également utilisée par l'iPhone Xet le Galaxy S9.



Avec son écran 5 pouces, le Xperia XZ2 Compact est un ovni. Il est le seul appareil de cette gamme de prix à se manipuler facilement à une main. Le pouce peut toucher facilement toutes les zone de l'écran sans se contorsionner.

> VIDÉO - Sony Xperia XZ2 Compact : le smartphone sans rival Crédit Média : RTLnet | Date : 21/04/2018

Puissance et autonomie

Malgré son format miniature, le dernier Sony offre la même puissance que les meilleurs appareils du marché. Équipé de la même puce Snapdragon 845 que le dernier OnePlus, il rivalise sans problème avec le Honor 10 et le Huawei P20 pour faire tourner les applications les plus exigeantes.



Le Nokia 7 Plus est un peu en retrait mais suffit largement pour les usages les plus communs. Il est surtout le seul à proposer Android One, un programme qui garantit des mises à jour Android plus rapides et un suivi pendant au moins deux ans quand les autres constructeurs tardent généralement à les mettre à disposition de leurs utilisateurs.

> VIDÉO - Nokia 7 Plus, le meilleur smartphone Android One Crédit Image : RTLnet | Crédit Média : RTLnet | Date : 28/04/2018

Tous ces téléphones ont une bonne autonomie. Ils tiennent facilement au-delà d'une journée et proposent tous la charge rapide. Mais aucun n'offre la charge sans-fil, comme les derniers iPhone et Galaxy.

Appareil photo et caméra

Tous ces appareils signent d'excellentes photos dans l'ensemble et filment en 4K. La différence se fait sur le traitement de l'image. Très porté sur l'intelligence artificielle, le Honor 10 offre un rendu plus pop que le OnePlus 6 en saturant davantage les photos. Un effet taillé pour les réseaux sociaux qui peut néanmoins être désactivé par les puristes.

> VIDÉO - Honor 10, un photophone boosté à l'IA à petit prix Crédit Image : RTLNet | Crédit Média : RTLnet | Date : 15/05/2018

Le Nokia 7 Plus réalise des portraits avec flou d'arrière-plan plus précis dans le détourage des sujets mais n'a pas de stabilisateur vidéo. Seul le Xperia XZ2 Compact ne propose pas de mode portrait, une fonction que l'on retrouve chez quasiment tous les appareils vendus autour de 500 euros aujourd'hui.

Les caractéristiques techniques du Honor 10, Nokia 7 Plus, OnePlus 6 et Xperia XZ2 Compact Crédit : RTLnet

Pourquoi payer un smartphone plus de 500 euros ?

Au final, la différence avec les modèles les plus chers se fait sentir sur certaines caractéristiques bien précises, comme la qualité des finitions ou la technologie utilisée pour l'écran. L'étanchéité et la résistance à la poussière, la reconnaissance faciale sécurisée, les emojis animés en 3D, la réalité augmentée et la charge sans-fil sont encore réservés aux modèles très haut de gamme.



La partie photo reste aussi à l'avantage des modèles les plus chers. Leurs capteurs photos sont plus réactifs, plus précis et offrent de meilleurs rendus. Et Apple peut aussi se targuer de proposer l’expérience la plus fluide du marché avec iOS, même si la prochaine version d'Android devrait s'en rapprocher sur le plan de la navigation.