Une expérience inédite va brouiller un peu plus la frontière entre le vivant et l'artificiel au Japon au printemps. Au mois d'avril, une présentatrice d'un genre particulier va faire ses premiers pas à la télévision. Erica, un robot humanoïde à l'apparence d'une jeune femme de 23 ans et aux expressions plus vraies que nature, a été choisie pour devenir le nouveau visage de l'information sur une chaîne nationale. Elle remplacera la présentatrice actuelle du journal télévisé pour informer les japonais des nouvelles du jour, indique le Wall Street Journal.



Erica est dotée d'un système d'intelligence linguistique perfectionné. Comme le montrait un reportage du Guardian l'an passé, elle est capable de réciter un texte, de répondre aux questions, de mimer le comportement des humains pour exprimer des expressions simples et de suivre des yeux ses interlocuteurs grâce à des capteurs infrarouges.

Elle dispose d'une autonomie relative pour l'instant. Elle ne peut pas bouger les bras et les jambes et peut seulement se tenir en position assise. À terme, son concepteur espère qu'elle développera "une conscience indépendante", expliquait-il au Guardian.

La dernière création de l'homme qui humanise les robots

Erica a été créée par Hiroshi Ishiguro, un célèbre roboticien à la tête de l'Intelligent Robotics Laboratory au sein de l'Université d'Osaka. Ces quinze dernières années, il a conçu une trentaine d'androïdes plus vrais que nature. Son objectif est de réaliser un robot qui ressemble, bouge et parle réellement comme un humain, afin de rendre les interactions entre les hommes et les machines plus naturelles et faire avancer les sciences cognitives pour mieux comprendre les humains.



En 2005, les images de son jumeau mécanique, un robot à son image, avaient fait le tour du monde. "Je voulais me surprendre moi-même", a-t-il expliqué au Monde. "Votre reflet dans le miroir est une image inversée de votre visage, c’est une personne très différente que vous voyez. Nous ne connaissons pas non plus notre voix ni la façon dont on bouge. Les photos et les vidéos sont en deux dimensions. L’androïde, lui, est en trois dimensions et il évolue dans le même espace que moi".

