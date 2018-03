publié le 29/04/2016 à 19:30

Après la polémique autour d'un tutoriel vidéo potentiellement dangereux, EnjoyPhoenix s'attire les foudres des internautes sur un tout autre sujet. Ce vendredi 29 avril, la jeune femme célèbre pour ses conseils beauté sur YouTube a publié dans la matinée une vidéo sur le réseau social Snapchat. Elle s'est filmée dans son lit, au réveil, et a réagi aux remarques qu'elle reçoit selon lesquelles elle se lève tous les jours en début d'après-midi et peut toujours faire la grasse matinée.



"Souvent, je vois ça sur les réseaux sociaux, en mode 'Qu'est-ce que t'en as à foutre que ce soit le week-end, pour toi c'est le week-end tous les jours'", explique la blogueuse, de son vrai nom Marie Lopez. Elle ajoute alors "Really, nigga ?" ("Vraiment, négro ?"), pour exprimer son incrédulité. "Really, nigga ?" est une expression populaire sur le web mais néanmoins controversée car connotée.



L'emploi du terme "nigga" (variante du mot tabou "nigger" en anglais) a choqué beaucoup d'internautes. Sur les réseaux sociaux, beaucoup épinglent EnjoyPhoenix pour son manque de délicatesse. La YouTubeuse est notamment taxée d'appropriation culturelle, pratique consistant pour une classe dominante à employer des codes et des pratiques liés à une autre communauté minoritaire et opprimée - ici les personnes noires ou métisses. Quelques twittos prennent tout de même sa défense. Certains se rappellent de la polémique née des mots Laurence Rossignol. Fin mars, la ministre des Droits des femmes avait fait scandale en déclarant qu'il y avait "des nègres américains qui étaient pour l'esclavage".

Contrairement à la ministre, EnjoyPhoenix a rapidement réagi et présenté ses excuses sur son blog. Dans un billet titré "Je suis désolée", celle qui a participé à Danse avec les stars écrit : "Les mots ne sont et ne seront jamais assez forts pour dire à quel point je suis désolée d’avoir employé ce mot : 'nigga' (aussi appelé 'N-word'). Je n’ai pas d’excuses". Elle précise qu'"il n’y avait absolument aucune pensée raciste ou violente" dans ses propos et se désole si elle a heurté des personnes. En conclusion, EnjoyPhoenix espère que cette maladresse servira afin que chacun prenne conscience du "réel sens des mots".