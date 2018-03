VIDÉO - "Détour", le dernier film de Michel Gondry entièrement tourné à l'iPhone

publié le 30/06/2017 à 02:12

Les usagers passés par le parvis de la gare Saint-Lazare ces derniers jours étaient déjà dans la confidence : Michel Gondry est passé au smartphone. Le réalisateur d'Eternal Sunshine of the Spotless Mind était à Paris jeudi soir afin de présenter son dernier film, Détour, un court-métrage d'une dizaine de minutes à la gloire de l'été en France et des "vacances payées" chères à Léon Blum entièrement fait avec un iPhone. Durant les deux semaines nécessaires au tournage du court-métrage entre les Cévennes et les Bouches-du-Rhône, le réalisateur oscarisé et son équipe d'une vingtaine de personnes n'ont utilisé que la caméra d'iPhone 7 Plus pour filmer les séquences composant le film.



Équipés de l'application vidéo Filmic Pro (vendue 17 euros sur l'App Store) et montés sur des stabilisateurs adaptés au rendu cinéma, les smartphones ont mis en musique un ensemble d'équipements cinématographiques professionnels. Cette caméra, plus mobile que d'habitude, a offert de nouvelles possibilités au réalisateur. "C'était nouveau pour moi de tourner avec cet appareil. J'ai déjà tourné avec des caméras non professionnelles, mais là, ça apporte une vraie légèreté", a-t-il confié à L'Obs durant le tournage.

Après la première projection du film à Paris jeudi, Michel Gondry voulait plutôt insister sur l'histoire de Détour, celle d'un tricycle perdu par une fillette sur la route des vacances qui tente tant bien que mal d'arriver à destination. "Le principal défi ? C'était de rendre ce bout de ferraille attachant, que le spectateur ressente de l'émotion pour un objet", a souligné le réalisateur qui ne s'est pas attardé sur les contraintes liées à cet équipement inédit.

Les smartphones sont devenus des photophones

Commandé et financé par Apple, ce court-métrage vise à faire la démonstration des capacités de la caméra de l'iPhone et plus particulièrement de l'iPhone 7 Plus, le seul smartphone de la marque dont le module photo est équipé de deux lentilles. L'initiative s'inscrit dans un mouvement où les smartphones sont devenus de véritables photophones et leurs caméras l'un de leurs principaux usages, au même titre que les communications et le surf Internet.



Les optiques des téléphones se sont nettement améliorées ces dernières années. La ultra-haute définition est devenue la norme et un stabilisateur d'images est généralement associé au capteur photo pour compenser les vibrations et les mouvements de l'appareil et éviter les flous. De plus en plus de smartphones proposent également un double objectif afin d'autoriser des effets liés à la profondeur de champ comme l'effet bokeh. Et certains appareils peuvent désormais capter jusqu'à 1.000 images par seconde.



>> Comment innovent les smartphones en 2017



Fort de ces améliorations, le smartphone peut désormais se substituer aux équipements professionnels pour des tournages a minima. Faute de financements suffisants, Tangerine de Sean Baker, a été entièrement tourné avec trois iPhone 5s flanqués d'adaptateurs anamorphiques, avant d'être acclamé à Sundance et primé à Deauville en 2015. "Je n'aime pas vraiment le cinéma numérique. Mais des objets tels que les iPhones ont été créés pour des gens comme nous qui ne peuvent pas se payer quelque chose de mieux et sont obligés d'en passer par là (...) comme les réalisateurs indépendants qui devaient tourner en Super 16 par le passé", confiait alors le réal à AlloCiné.



> Tangerine - Red Band Trailer

Le tournage au smartphone offre aussi une belle accroche publicitaire. Avant son lancement cet automne, la chaîne de télévision locale BFM Paris a fait de son armada de reporters à l'iPhone un véritable slogan. En 2012, un film indépendant tourné avec un Nokia N8 équipé d'accessoires adaptés avait gagné une diffusion dans quelques salles aux États-Unis après avoir attiré l'attention des médias américains.

> Olive - Behind the Scenes

"Les films ne vont pas devenir minimaux"

S'il suscite la curiosité et offre certaines libertés, le film au smartphone charrie encore de nombreuses contraintes. Le zoom et le rendu de l'image ne sont pas dignes de ceux d'une caméra professionnelle et le smartphone doit être complété d'un équipement professionnel pour la prise de son ou la post-production. "Il y a une démocratisation des tournages à l'iPhone, reconnaissait Michel Gondry jeudi. Mais les métiers du cinéma ont vu le truc venir et s'accrochent bien. De nombreuses techniques sont encore difficiles à miniaturiser. Les films ne vont pas devenir minimaux dans leur majorité".



Michel Gondry sera vendredi 30 juin à l'Apple Store parisien du marché Saint-Germain pour animer un atelier intitulé "Réaliser des films avec l'iPhone" dans le cadre du programme Today at Apple et raconter son expérience du tournage de Détour. Le court-métrage sera diffusé à partir du même jour sur le site d'Apple et dans les salles de cinéma de l'Hexagone.