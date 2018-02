VIDÉO - Bob, le lave-vaisselle portable sans arrivée d'eau made in France

publié le 24/02/2018 à 07:10

Un lave-vaisselle miniature et transportable, éco-responsable et durable, nouvel emblème du made in France. Telle est la promesse de Bob, le premier produit conçu par la start-up Daan Technologies, fondée par Antoine Fichet et Damian Py. Les deux entrepreneurs souhaitent faire du lave-vaisselle un produit portable. L'idée est née d'une simple observation. "Quand Antoine est arrivé à Paris, il n'a pas pu acheter de petit lave-vaisselle qui rentrait dans son appartement. Tous les modèles disponibles en France font minimum six couverts, pèsent 20 kg et nécessitent une arrivée d’eau", explique Damian Py.



Bob vise les jeunes actifs et les citadins vivants dans des appartements exigus. Pensé pour les petites surfaces, il ne mesure que 35 cm de large, 45 cm de haut par 40 cm de profondeur, soit la taille d'un micro-ondes renversé. Il ne pèse que 10 kg et peut facilement être déplacé ou rangé après usage. Il fonctionne sans arrivée d'eau.

Un réservoir amovible suffit à l'alimenter. Il consomme 3 litres d'eau par cycle, cinq fois moins qu'un lavage à la main, selon ses concepteurs. L'eau est évacuée par un tuyau à placer sur le bord d'un évier. Il peut laver et sécher la vaisselle quotidienne de deux personnes en vingt minutes. Une batterie sera proposée pour permettre de l'emmener partout avec soi. Des améliorations sont envisagées à moyen terme pour en faire un produit totalement autonome avec un système de recyclage de l'eau.

Objectif sous les sapins à Noël prochain

Daan Tech espère commercialiser Bob avant Noël au prix de 299 euros, le ticket d'entrée pour un lave-vaisselle classique. "On crée un nouveau segment de marché. On ne fait pas concurrence aux gros fabricants. Si on faisait un produit standard, on le vendrait 600 euros. Là, comme nous sommes les premiers, c'est nous qui fixons le prix", explique Damian Py.

Une campagne de précommandes doit être lancée entre mai et septembre avec un prix d'appel de 199 euros pour déterminer le volume de production.



Bob ne s'affichera pas chez les gros distributeurs comme Boulanger et Darty. L'entreprise va privilégier des enseignes spécialisées telles que Du Bruit dans la Cuisine. Un partenariat avec la start-up toulousaine Demooz permettra de faire connaître Bob aux 60.000 particuliers membres de la communauté. Un système de location à 13 euros par mois est également envisagé avec des modèles reconditionnés. Daan Tech promet d'assurer la réparabilité de l'appareil pendant dix ans avec des pièces détachées vendues à prix coûtant.

Relancer la fabrication de lave-vaisselles en France

Installé dans l'incubateur de start-up Station F depuis septembre, Daan Tech est soutenu par la French Tech, l'université Paris-Saclay et Centrale Supélec. La société contribue à la sauvegarde du site industriel de S20 Industries, l'ancienne usine du groupe Fagor-Brandt à la Roche-sur-Yon (Vendée). Repris par des anciens salariés en 2014, le site emploie 170 personnes aujourd'hui.



Deux ans après la fabrication des derniers lave-vaisselles dans l'usine, la production de Bob va relancer cette activité en France. "En sortant Bob, on va devenir le premier fabricant de lave-vaisselles français. On veut voir si c’est possible de recréer un grand acteur de l’électroménager en France, aujourd’hui. On fait en quelque sorte la plus grande expérience économique empirique du XXIe siècle", s'enthousiasme Damian Py.



Devenir le Dyson français

Damian Py et Antoine Fichet voient Bob comme le premier produit d'une longue lignée. À terme, les deux entrepreneurs ambitionnent de faire de Daan Tech le Dyson français. "On vise l'excellence industrielle avec quelque chose de très design. On veut montrer qu'il est possible de faire en France des produits de qualité pour le plus grand nombre", explique Antoine Fichet. Après Bob, la société pourrait ainsi proposer toute une gamme de produits de l'électroménager à l'électronique grand public. "À des tarifs compétitifs pour du made in France", souligne Antoine Fichet.