publié le 27/09/2016 à 16:56

Quatre couleurs primaires sur un simple fond blanc : 18 ans après sa création, le logo de Google est toujours aussi reconnaissable. Le célèbre moteur de recherche, qui a officiellement vu le jour le 27 septembre 1988, en a pourtant utilisé plusieurs depuis ses débuts.



Le tout premier logo du géant californien a été dessiné par Sergueï Brin, l'un des cofondateurs de Google. Il représentait déjà le nom du moteur de recherche auquel était ajouté un point d'exclamation, comme pour le logo de Yahoo!, son principal concurrent de l'époque. La deuxième version, utilisée à partir de 1999, a été conçue par un professeur de graphisme de l'université de Stanford, où étudiaient les fondateurs de Google Larry Page et Sergeï Brin.

De 2010 à 2013, deux variantes de ce logo ont été utilisées pour faire apparaître un style plus proche du "flat design", sans ombres et effets. Enfin, en 2015, Google a introduit sa toute dernière version : la firme laisse tomber la typographie utilisée depuis 1999. Son logo apparaît plus épuré, mais également plus facile à lire sur les petits supports comme les tablettes et smartphones.



18 ans de bouleversements incessants

Le logo de Google n'est d'ailleurs pas le seul à avoir évolué au cours des dernières années. Fondé en 1995 par deux étudiants de Stanford, Google compte environ 50.000 employés, qui pour la plupart travaillent au siège de la compagnie en Californie. Aujourd'hui, près de 90% des recherches internet se font aujourd'hui via le moteur de recherche. Mais au-delà du simple moteur de recherche, Google s'est diversifié en proposant à ses utilisateurs des outils pratiques comme Gmail ou Drive. En 2015, l'entreprise est restructurée et fait désormais partie d'Alphabet, un conglomérat qui concentre l'ensemble des sociétés précédemment détenues par Google.