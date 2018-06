uTip, un nouvel outil pour monétiser ses contenus sur YouTube

publié le 09/06/2018 à 00:16

Certaines stars de YouTube peuvent gagner des salaires mirobolants grâce à leurs vidéos virales. Mais pour ceux qui peinent à atteindre 5.000 hits (nombre de vues, NDLR) sur la plateforme de streaming, c'est une tout autre histoire. C'est là qu'intervient uTip. La start-up fondée par Adrien Mennillo permet au YouTuber moyen, mais aussi aux utilisateurs d'autres réseaux sociaux comme Instagram, de monétiser leur contenu.



"On est une plateforme qui aide les créateurs de contenus sur internet à faire en sorte que leur travail de création soit récompensé par la communauté qui les suit", explique l'entrepreneur au micro de Jean-Baptiste Giraud, d'Économie Matin. Avec uTip, l'internaute peut directement donner un pourboire à l'auteur de la vidéo qu'il vient de consulter, ou accepter de regarder un spot de publicité de 30 secondes. Une réclame qui rapportera cinq centimes au propriétaire de la vidéo à chaque visionnage.

Pour son fondateur, uTip permet de rajouter du beurre dans les épinards. Certains YouTubeurs qui gagnaient 30 euros par mois peuvent désormais percevoir 300 euros, promet en effet Adrien Mennillo.

Combien les européens déboursent-ils pour leurs vacances ?

Combien êtes-vous prêts à mettre pour des vacances estivales réussies ? Les Britanniques sont ceux qui lésinent le moins sur les dépenses, révèle une enquête Yougov pour Cofidis. Ils déboursent en moyenne 2.272 euros, devant les Italiens et les Allemands (2.100 euros). Viennent ensuite les Espagnols, les Portugais et les Français. Et surprise : le Danemark, qui est pourtant le pays à la richesse individuelle la plus élevée parmi les sept nations étudiées, arrive bon dernier avec seulement 1.385 euros dépensés.



Le budget vacances ne serait donc pas déterminé par des facteurs économiques. Davantage que les écarts de richesse, ce sont les différences culturelles qui expliquent les disparités. Par exemple, 58% des Britanniques estiment que le premier rôle de l'argent est d'être dépensé, contre seulement 44% des Danois. À l'inverse, les habitants des pays du Sud sont plus cigale que fourmi et sont donc plus nombreux à partir en vacances (entre 59 et 64%).



Les Français se placent quant à eux dans la moyenne en termes de dépenses. Ils sont 5e du palmarès avec 1.787 euros dédiés aux vacances. Mais ils ne sont que 50% à partir cet été, à égalité avec les Allemands. On peut d'ailleurs observer chez nous des différences selon les régions : les Franciliens sont deux tiers à partir, contre une moitié pour les provinciaux. Autre particularité : les Franciliens dépensent 40% de plus que la moyenne nationale. Enfin, les Français dépensent environ 600 euros de plus que les Françaises.