Pourquoi une pétition contre Snapchat a dépassé le million de signatures

Les fans de Snapchat se mobilisent. La nouvelle version de l'application jaune au petit fantôme est accueillie par une vague de contestation d'une ampleur inédite. Une pétition lancée il y a un mois sur Change.org a recueilli plus d'un million de signatures. Le texte, signé d'un certain Nick Rumsey, réclame le retour à l'ancienne version.



"Beaucoup d'utilisateurs trouvent que cette nouvelle version n'a pas rendu l'application plus facile à utiliser mais plus difficile", explique l'instigateur de la fronde. Selon lui, "beaucoup de fonctionnalités sont inutiles ou vont à l'encontre des objectifs originels poursuivis par Snapchat ces dernières années". En clair, Snapchat est accusé d'avoir vendu son âme aux annonceurs pour devenir plus rentable.

"J'ai perdu des gens que je suivais"

Expérimentée pendant plusieurs semaines avant d'être déployée auprès des utilisateurs de l'application le 7 février, la nouvelle version de Snapchat rompt avec l'interface historique de l'application.

Elle introduit un nouveau système de classement des conversations, qui ne sont plus présentées de façon chronologique. Autrefois regroupées dans un onglet dédié, les stories des amis sont désormais mélangées aux conversations. Et l'onglet Discover fait maintenant la part belle aux stories des annonceurs et des influenceurs aux côtés des publications des médias.



Les signataires de la pétition ne se retrouvent plus dans le nouveau Snapchat. Ils regrettent de passer régulièrement à côté des stories de leurs amis et de ne plus retrouver le fil de leurs conversations. "J'ai perdu des gens que je suivais, et à moins de leur écrire un message, je ne peux plus voir leurs snaps même si je suis abonné à leur compte", écrit l'un d'entre eux. "Cette version est catastrophique. Il faut séparer les stories des messages, car impossible de les lire. Je zappe plein de stories à cause de la mise à jour", abonde un autre.

Plus de place pour les annonceurs

Annoncée fin novembre, dans la foulée de résultats financiers décevants, la mise à jour de l'application doit remettre la société à flots en accordant plus d'importance aux annonceurs dont les publications sont désormais séparées des fils des utilisateurs lambda. La refonte de l'interface, dans une logique de simplification, devait aussi permettre à l'application de s'ouvrir à de nouveaux utilisateurs, rebutés par sa complexité initiale. Snapchat n'a pas encore réagi à la fronde.