Une option Tinder révèle les amis Facebook qui utilisent l’application

Tinder est utilisé par plus de 80 millions de personnes

publié le 28/04/2016 à 05:28

Actuellement testée en Australie, la nouvelle fonctionnalité "Social" ne plaît pas à tous les utilisateurs. Le principe permet à une personne de créer un groupe en y ajoutant ses contacts Facebook. Cette nouvelle formule permet ainsi de voir si un "ami Facebook" utilise également l'application de rencontres 2.0. L’option autorisant ces ajouts étant activée par défaut, comme le rapporte The Guardian.



Car après avoir installé la fonction, une liste Facebook est présentée aux utilisateurs, et ce, que les comptes de leurs "amis" soient actifs ou non sur Tinder. Un bon nombre d'entre eux ont ainsi découvert, depuis le lancement le mardi 26 avril, que des personnes de leur entourage vivant en couple utilisaient Tinder. Tout aussi préoccupant pour les internautes australiens, les "amis Facebook" peuvent avoir accès à leur profil.

La marque présente l'attrait de cette nouvelle option comme un moyen de développer le lien social entre différents groupes d'amis. C'est sans doute aussi, une manière de se détacher de sa réputation sulfureuse concernant les relations sexuelles sans lendemain. Tinder indique que si "Social" est, pour le moment, uniquement disponible en Australie, la fonctionnalité sera déployée très prochainement dans le monde entier.