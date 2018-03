publié le 29/08/2016 à 11:55

Dimanche 28 août, les six volontaires qui s'étaient isolés pendant un an à Hawaii afin de récolter des informations utiles pour envoyer des astronautes sur Mars ont terminé leur expérience. L'équipage, trois hommes et trois femmes, était confiné sur la côte nord de l'île Mauna Loa, dans un dôme de onze mètres de diamètre et six mètres de hauteur. Parmi eux figurait le Français Cyprien Verseux, exobiologiste. "On n'était jamais exposé à l'air libre. Même quand on sortait on portait des combinaisons", raconte-t-il. "On n'avait aucune communication directe avec l'extérieur. On n'échangeait qu'avec des e-mails dans un délai de 20 minutes dans les deux sens", poursuit-il.



Les six hommes étaient-ils vraiment si près des conditions de vie sur Mars ? "Il y a évidemment des choses qu'on ne peut pas éviter, comme la gravité réduite", avoue-t-il. "En revanche l'isolement, le paysage, l'emploi du temps qui est attendu des astronautes sont exactement ce qu'on simulait ici", témoigne Cyprien Verseux. "Je n'ai jamais été exposé à de l'air directement (...) Le retour sur Terre fait énormément de bien", confie-t-il. "Quand la porte du dôme s'est ouverte, on a senti l'air frais et c'était très intense", ajoute-t-il. Ce qui lui a manqué le pus pendant cette année ? "Le changement, la nouveauté".

Peut-on vraiment vivre sur la planète rouge au regard de cette expérience ? "Une mission sur Mars est réalisable dans la décennie à venir. Les barrières technologiques et psychologiques peuvent être surmontées", répond Cyprien Verseux.