Un t-shirt pour détecter les crises cardiaques avant les symptômes

publié le 18/02/2018 à 08:52

Une start-up française s'illustre dans la médecine préventive. La société @-Health a développé Cardionexion, un dispositif médical connecté intégré dans les vêtements quotidiens capable de prévenir les crises cardiaques et les AVC avant l'apparition des symptômes. Le système repose sur plusieurs capteurs qui mesurent en permanence le rythme cardiaque, le rythme respiratoire et la température afin de repérer les signes avant-coureurs. Il peut aussi vous géolocaliser.



Le t-shirt est relié en Bluetooth au smartphone de la personne qui le porte et, de cette manière, les données, ainsi qu'un électrocardiogramme, sont transmis toutes les 30 secondes sur des serveurs sécurisés. Ils sont alors analysés grâce à un algorithme mis au point par @-Health (au sein duquel travaille un cardiologue expert en rythmologie) et si cet algorithme détecte quelque chose d'anormal, il alerte une plateforme de surveillance.

En fonction des informations transmises, les infirmiers, médecins de la plateforme peuvent contacter votre médecin, votre cardiologue voire, s'il y a urgence, vous demander de rester où vous êtes, de ne pas bouger et d'attendre les services d'urgence.

5 personnes déjà prises en charge grâce au t-shirt

Une centaine de patients testent ce t-shirt actuellement et cinq personnes ont pu être prises en charge préventivement et donc sauvées. Il est réservé aux personnes à risque, déjà suivies par un cardiologue. D'ailleurs les limites au-delà desquelles l'alerte est envoyée à la plateforme de surveillance sont établies en relation avec le médecin, qui connaît lui parfaitement la pathologie de son patient.



Pour l'instant, le t-shirt permet de détecter n'importe quelle pathologie qui a comme premier signe une modification du rythme cardiaque et cela avant que les vrais symptômes apparaissent. Ça peut être un accident cardiovasculaire, AVC par exemple mais aussi l'apnée du sommeil ou la mort subite du nourrisson.



L'entreprise prépare d'ailleurs un body pour bébé. Les créateurs cherchent aussi à utiliser le t-shirt pour la détection d'autres maladies comme certains cancers ou le diabète. Encore en phase pré-industrielle, le t-shirt @-Health devrait arriver sur le marché dans six mois.