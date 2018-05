Un sismomètre conçu par une PME française va percer les mystères de Mars

publié le 03/05/2018 à 12:16

Samedi 5 mai à 13h05 (heure de Paris), une fusée Atlas V de la Nasa décollera de la base militaire américaine de Vandenberg, en Californie, en direction de la planète Mars. Son arrivée sur la planète rouge est prévue le 26 novembre prochain. La mission InSight, issue du programme Discovery de l'agence spatiale américaine, vise à étudier le coeur de Mars. Plusieurs instruments vont analyser sa structure interne, mesurer les séismes qui s'y produisent afin de mieux comprendre comment se forment les planètes rocheuses.



La fusée emmène dans ses bagages un sismomètre français, SEIS, un outil de très haute précision capable de mesurer des mouvements sur la planète Mars de la taille d'un atome d'hydrogène. L'instrument scientifique a été fabriqué par une PME française, Sodern, une filiale d'ArianeGroup basée à Limeil-Brévannes (94), dans le Val-de-Marne. Le projet a commencé en 2012 pour Sodern. Une trentaine de personnes ont travaillé sur SEIS qui a quitté la France en juillet dernier pour être installé dans le nez de la fusée qui décollera samedi.

Au total, 200.000 heures de travail ont été nécessaires à une trentaine de salariés pour mettre au point le sismomètre. Un travail minutieux. Car il n'est pas question d'emporter la moindre poussière terrestre sur Mars. "On est dix à cent fois plus propre qu'un bloc opératoire", souligne Franck Perrier, PDG de Sodern. Sodern était la seule entreprise au monde capable de fabriquer SEIS. D'où le choix de la Nasa. Embarquer sur une mission américaine de la Nasa est effectivement une très grande fierté. "Partir en plus sur une mission martienne, parce qu'elles sont tellement rares, on a fait coup double", se félicite l'entrepreneur.

De l'horlogerie d'extrême précision

À l'intérieur de SEIS, c'est de l'horlogerie d'extrême précision. "C'est un gros macaron. C'est une sphère dans laquelle nous avons enfermé trois pendules, ultra-sensibles, qui vont détecter le moindre mouvement de la taille d'un atome d'hydrogène. Les mécanismes eux-mêmes se déplacent très très peu. De l'ordre d'un millième, la taille d'un cheveu", explique Laurent Nicolet, chef de projet chez Sodern.



SEIS est prêt pour un voyage de plus de six mois. Une fois arrivé sur mars, un bras robotisé le posera sur la planète, puis placera sous une bulle protectrice son dôme recouvert d'or. Malgré les risques du décollage, Franck Perrier est serein. "Pas d'inquiétude. On a fait tout ce qu'il fallait", assure-t-il. L'entreprise se prépare déjà pour une autre mission de la Nasa. Vers Europa, une lune de Jupiter.