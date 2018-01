publié le 26/01/2018 à 15:50

Conçus pour accomplir automatiquement des tâches imitant des actions humaines grâce à une intelligence artificielle et de nombreux capteurs, les robots occupent une place grandissante dans la société. Stars des salons technologiques, ils investissent de plus en plus de pans de l'industrie. Il n'est plus rare de les apercevoir dans des établissements de santé spécialisés ou dans les maisons de retraite. Les robots intelligents et les exosquelettes sont de plus en plus nombreux dans les usines. Les drones-livreurs sillonnent déjà le ciel et les robots d'accueil investissent de plus en plus de lieux de passage commerciaux.



Mais la crainte de les voir voler le travail des humains est peut-être encore un peu prématurée tant la cohabitation avec les hommes n'est pas toujours de tout repos. Elle peut même parfois s'avérer particulièrement mouvementée. Dernière illustration à Édimbourg, en Écosse, où un robot humanoïde Pepper, dont la particularité est d'être capable d'interpréter les émotions humaines, a récemment été licencié d'un supermarché local après seulement quelques jours de service, rapporte le Telegraph.

Pas aussi compétent que prévu

Programmé par des scientifiques de l'université Heriot-Watt d'Édimbourg, le robot Fabio devait faire la démonstration de ses capacités à l'accueil d'un magasin de la chaîne Margiotta dans le cadre de l'émission Six robots and us réalisée par la BBC. L'expérience a finalement tourné au cauchemar.

Chargé d'indiquer l'emplacement des produits aux clients, Fabio s'est montré incapable de répondre correctement à leurs demandes. Perturbé par le brouhaha du supermarché, il n'est pas parvenu non plus à distinguer les remarques qui lui étaient adressées du bruit ambiant. Reprogrammé pour distribuer des échantillons aux clients, Fabio ne s'est, là encore, pas montré aussi compétent que prévu, s'avérant même moins productif qu'un humain chargé de la même tâche.



Le directeur du supermarché s'est finalement résolu à mettre un terme à la période d'essai du robot, que les clients semblaient éviter à la longue. Malgré ces déboires, Fabio devrait rapidement reprendre du service auprès d'une autre entreprise. Conçu par la start-up française Alberdaran, rachetée il y a cinq ans par le géant japonais SoftBank Robotiks, le robot Pepper est déjà testé dans des gares SCNF et des établissements bancaires pour renseigner les clients. Selon SoftBank, 10.000 robots développés par SoftBank sont utilisés à travers le monde.

Quand les robots déraillent

Les robots ne sont pas infaillibles. En Chine, des robots serveurs avaient déjà été licenciés d'un restaurant incapables de servir correctement les plats aux clients. En Russie, Promobot IR77, un gros robot humanoïde programmé pour guider des gens dans les villes et les bâtiments s'était échappé de son laboratoire, pendant que le chercheur chargé de s'occuper de lui s'était absenté, avant de semer la pagaille sur les routes à proximité du labo.

> ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿! Escaped robot holds up traffic in Russia

En Chine, encore, le robot Xiao Pang, chargé de surveiller les enfants à distance grâce à sa webcam, avait totalement déraillé fin 2016 dans un salon consacré à la technologie à Shenzhen, se fracassant à toute vitesse contre une vitrine et expédiant un visiteur du salon à l'hôpital. Plus récemment, le robot CLOi a totalement torpillé la présentation du constructeur LG lors du CES de Las Vegas en refusant d'obéir aux ordres sur scène.

> CES 2018: Robot refuses to co-operate with LG chief - BBC News

Tout ces ratés n'empêchent pas les robots d'infuser les esprits. Selon une enquête OpinionWay publiée le 26 janvier par Le Parisien, un Français sur deux serait désormais prêt à leur confier des tâches quotidiennes.