Un message avec des emojis "point noir" fait planter les iPhone

publié le 11/05/2018 à 13:05

L'iPhone a des problèmes de points noirs. Un nouveau message contenant une suite de caractères mal gérée par iOS fait planter le célèbre smartphone d'Apple. Repéré sur Android et WhatsApp ces derniers jours, le bug du point noir affecte les appareils évoluant sous iOS 11.3 et 11.4.



Le message en question contient en fait une longue suite de caractères Unicode dissimulées derrière un ou plusieurs emojis "point noir" afin de puiser dans les ressources du processeur et faire planter l'application de messagerie dans laquelle il apparaît. Le youtubeur EverythingApplePro a décrit son fonctionnement dans une vidéo.



Apple n'a pas déployé de correctif fixant le problème pour l'instant. La marque à la pomme n'a pas encore répondu à nos sollicitations. Dans le cas où vous auriez ouvert l'un de ces messages, forcer la fermeture de l'application en passant par le mode multitâche ou redémarrer l'appareil n'est d'aucune utilité.

> The Black Dot of Death Crashes iPhones! Beware

Que faire si vous avez ouvert ce message ?

Le seul moyen de reprendre la main sur sa messagerie est de supprimer le message en question en passant par un autre appareil dont les messages sont synchronisés via iCloud.

Si vous n'avez pas d'autre appareil sous la main, il faut suivre la procédure suivante : fermer l'application dans le multitâche, demander à Siri de répondre à l'expéditeur et de lui envoyer un message, faire un appui prolongé 3D Touch sur l'icône de l'application et cliquer sur "nouveau message", appuyer sur "annuler" puis sur "modifier" une fois la liste des discussions affichée pour pouvoir enfin supprimer la conversation contenant le fâcheux emoji.

Priorité à la stabilité pour iOS 12

Ce problème s'ajoute à la liste des bugs rencontrés par iOS 11 ces dernières semaines. Depuis son lancement fin septembre, le système d'exploitation de l'iPhone et de l'iPad a souffert de défaillances logicielles dont l'entreprise est peu coutumière.



Pas moins de treize correctifs ont déjà été déployés par Apple pour les corriger. Désireux de redorer son blason, le groupe californien aurait décidé de repousser la sortie de certains fonctionnalités d'iOS 12 afin de mettre l'accent sur la stabilité et les performances du logiciel.