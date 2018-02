Un bug peut bloquer les iPhone avec un simple message

publié le 16/02/2018 à 16:23

Il est possible de bloquer un iPhone à distance avec un simple message. Un bug facile à exploiter a été repéré mercredi 14 février par le blog technologique italien MobileWorld et confirmé par le site spécialisé américain The Verge. Le message contient un caractère en télougou, un langage indien parlé dans l'est du pays, qui provoque l'arrêt du logiciel de messagerie de l'iPhone lorsqu'il est ouvert.



Le problème survient au moment du chargement du message. Ce dernier fait redémarrer le bureau d'iOS où sont rangées les applications. Après redémarrage, l'application qui a reçu le message en question demeure inaccessible. La réception d'un nouveau message permet de la débloquer. Il est alors possible de supprimer le message en Télougou sans le charger.

Le bug ne concerne pas seulement iMessage. Toutes les applications susceptibles de recevoir des messages, telles que Facebook Messenger, WhatsApp, Gmail ou Outlook, sont aussi vulnérables à l'attaque, précise The Verge. Les tests ont été réalisés sous la dernière version d'iOS 11, la mise à jour 2.5.

Le journaliste de MobileWorld qui a découvert ce dysfonctionnement a publié une vidéo montrant comment il fonctionne.

> Il carattere INDIANO che fa crashare iPhone

Apple a indiqué à plusieurs médias américains qu'il travaillait à résoudre le problème. Un correctif (le onzième de cette version d'iOS) est en cours d'élaboration. Il devrait être déployé avant la mise à jour très attendue iOS 11.3, qui permettra de désactiver la gestion dynamique des performances de l'iPhone qui ont valu à Apple d'être accusé de pratiquer l'obsolescence programmée.

Déjà 10 correctifs déployés pour iOS 11

Ce problème vient s'ajouter à la liste des bugs rencontrés par iOS 11 ces dernières semaines. Depuis son lancement en septembre, le système d'exploitation de l'iPhone et de l'iPad a souffert d'inhabituelles défaillances logicielles. Pas moins de dix correctifs ont déjà été déployés par Apple pour corriger des dysfonctionnements. Trois de plus que pour iOS 10 à la même époque.



Critiqué pour le manque de fiabilité de son système, Apple est aussi sous la pression de plusieurs plaintes déposées par des associations de consommateurs pour des pratiques supposées d'obsolescence programmée qui ont débouché sur l'ouverture d'enquêtes en France et aux États-Unis. Désireux de restaurer la confiance de ses clients, Apple aurait décidé de repousser la sortie de certaines fonctionnalités d'iOS 12 afin de mettre l'accent sur la stabilité et les performances du logiciel.