Un astéroïde de 5 kilomètres de diamètre "frôlera" la Terre le 16 décembre !

publié le 15/12/2017 à 03:19

C’est la première fois que Phaéton s’approche aussi près de la Terre depuis sa découverte en 1983. L'astéroïde mesure cinq kilomètres de diamètre et se rapprochera de la Terre le 16 décembre à une distance équivalent à 26,8 fois celle qui sépare la Terre de la Lune (10,3 millions de kilomètres).



Comme le rapporte 20 minutes, c'est un événement puisque Phaéton se positionne à la troisième place des plus grands astéroïdes considérés comme "potentiellement dangereux" jamais observés aux abords de notre planète. "Selon les calculs réalisés à partir de son orbite elliptique de 523 jours, l’astéroïde n’est pas venu aussi 'près' depuis 1973 et n’y reviendra pas jusqu’à 2093 ', indique le site maxisciences.com.



En entrant dans notre monde, les petits débris de Phaéthon cognent dans les molécules de l'atmosphère. Ce choc, extrêmement violent, produit de la lumière. Chaque débris se transforme alors en "étoile filante". Une belle opportunité pour les astronomes amateurs. Jamais Phaéthon n'est passée aussi près de la Terre, tout en restant suffisamment éloigné pour ne pas présenter de danger.

Pas de danger à craindre pour nous Terriens

Pour bien en profiter, il est conseillé aux amateurs de fuir au maximum les nuages et les lumières des grandes villes. Il faut compter au moins 10 minutes pour que la vision s'habitue à l'obscurité et puisse percevoir toutes les étoiles mais aucun télescope ou équipement spécial n'est nécessaire. Si ce passage prévu le 16 décembre n'est donc pas dangereux pour nous, il permettra de pouvoir observer cet astéroïde au plus près. Une bonne occasion d'obtenir plus de renseignements à son sujet.