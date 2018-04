Uber facture désormais les clients en retard

publié le 20/04/2018 à 12:18

Uber durcit le ton contre les clients retardataires. La géant du VTC a annoncé par mail à ses usagers que des pénalités leurs seront désormais facturées s'ils font attendre leur chauffeur au-delà de quatre minutes. "Pour toutes les fois où vous n’étiez pas prêt(e), où vous attendiez l’ascenseur, où vous finissiez votre verre… toutes ces fois où vos chauffeurs vous ont attendu. Parce qu’on a tous la mauvaise habitude d’être en retard, on lance la fonctionnalité temps d’attente facturé", fait savoir l'entreprise dans son communiqué.



Concrètement, lorsque le chauffeur arrive au lieu de prise en charge, l'utilisateur dispose d'un délai de quatre minutes pour monter à bord de la voiture. Chaque minute supplémentaire sera facturée d'un montant de 0,40 euro pour une commande UberX, et 0,75 euro pour les vans et berlines. Un minuteur fera son apparition dans l'application pour indiquer le temps d'attente qui a été facturé, précise le blog de l'entreprise. Le temps d'attente est calculé à la seconde. Si le client rejoint son chauffeur après 4 minutes et 30 secondes, il paiera 20 centimes de pénalités.

Réchauffer les relations avec les chauffeurs

Uber rappelle qu'une fonction "Live Chat" est mise à disposition des usagers pour prévenir les chauffeurs s'ils ont quelques minutes de retard sans échanger leur numéro de téléphone. Uber a déjà testé un surcoût pour les retardataires à partir de deux minutes dans certaines villes pilotes en 2016.

Cette nouvelle disposition vise à réchauffer les relations de l'entreprise avec les chauffeurs. La nouvelle réglementation française a fait perdre à l'entreprise près d'un quart de conducteurs depuis le début d'année, augmentant le temps d'attente des clients et les prix des courses.