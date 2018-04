Twitter paralysé par une panne mondiale

publié le 17/04/2018 à 16:29

Twitter est à la peine ce mardi 17 avril. Peu avant 16 heures, le réseau social n'était plus accessible sur le Web et sur mobile en raison d'un problème technique. Le site est brièvement revenu en ligne avant d'être de nouveau hors-service vers 16h05. "Un problème technique est survenu", explique l'entreprise sur sa page d'accueil, précisant que ses équipes travaillent à résoudre le problème. Selon le site Down Detector, les perturbations concernent principalement l'est des États-Unis, le Royaume-Uni, l'Île-de-France, le centre de l'Espagne et le Japon.

Les régions les plus touchées par la panne de Twitter Crédit : DownDetector

Twitter avait déjà rencontré des difficultés en janvier dernier. Le service était resté inaccessible durant plus d'une heure. La panne la plus longue de l'histoire du réseau social a eu lieu en janvier 2016. Les utilisateurs du monde entier n'avaient pu accéder au site Internet et à l'application mobile pendant plus de six heures en raison d'un changement interne de programme informatique.